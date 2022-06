Vraag aan Marcel Levi: “Hoe is de coronasituatie in populaire vakantielanden?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe is de coronasituatie nu in de populaire vakantielanden?

“Het valt eigenlijk allemaal wel mee. In de meeste landen gaat het momenteel hetzelfde als in Nederland. In sommige landen zijn iets meer besmettingen, dat zijn vooral de landen aan de Middellandse zee. Zo is er net een flinke piek geweest in Portugal, maar die is zelfs al op z’n retour. Verder zijn de meeste besmettingen nu in Spanje, Zuid-Frankrijk en Italië. Maar het verschil met de rest van Europa is niet enorm. Op sommige plekken zien we de ziekenhuisopnames wel stijgen, maar dat vertaalt zich gelukkig niet in intensive care-opnames, dus dat is geruststellend. Het gaat hierbij ook meestal om de mensen met een hele kwetsbare gezondheid, die waarschijnlijk bij elke infectie in het ziekenhuis terecht waren gekomen.”

Zijn er landen die naar aanleiding van de stijgende besmettingen nieuwe maatregelen zijn gaan hanteren?

“Nee. Sterker nog: sommige landen hanteerden de afgelopen tijd nog maatregelen, maar die worden deze week juist opgeheven. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië, daar worden de laatste maatregelen nu afgebouwd. Dat betekent dat je nergens meer een coronapas hoeft te laten zien als je op vakantie gaat. Als je naar Frankrijk of Italië gaat, is het wel slim om nog wat mondkapjes in je koffer te stoppen. Op sommige plekken is het namelijk nog wel gewenst om die te dragen. Niet uit verplichting, maar meer uit beleefdheid. Echte maatregelen zijn er dus niet meer. In Frankrijk heeft de minister zelfs gezegd dat die er ook niet snel meer zullen komen.”

Wat als je corona krijgt op vakantie?

“Je kunt natuurlijk klachten krijgen als je op vakantie bent. Keelpijn, hoofdpijn, koorts. Dan kan je in het buitenland op heel veel plekken makkelijk een testje laten doen. Een sneltest of zelfs een PCR-test. Als je test positief is, wordt in bijna elk land nog steeds van je verwacht dat je in isolatie gaat. Voor je terugvlucht hoef je geen coronapas meer te laten zien. Wel vragen ze je in de meeste gevallen nog om in een verklaring in te vullen dat je geen corona hebt. Je kunt dan liegen, er is niemand die het checkt, maar dat is natuurlijk niet zo sociaal.”

Zorgt de instroom van reizigers mogelijk voor nog meer besmettingen?

“Ja, we hebben natuurlijk al eerder gezien dat als iedereen weer terugkomt van vakantie, dat dit tot een piekje leidt. Reisgedrag, mensen die zich verplaatsen, dat leidt in de regel tot meer besmettingen.”