Vraag aan Marcel Levi: “Hoe kan ik me nu nog tegen het coronavirus beschermen?”

Misschien verwacht jouw baas je wel weer op kantoor en stromen de uitnodigingen voor feestjes binnen. Hoe kun je jezelf tegenwoordig nog beschermen tegen corona? Marcel Levi geeft antwoord.

Marcel Levi

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe kun je jezelf nu nog tegen corona beschermen?

“Voortdurend je handen wassen. Dat is eigenlijk altijd al de belangrijkste maatregel geweest, naast vaccineren. Handen wassen is namelijk extreem effectief bewezen. Tegen alle virussen, dus je beschermt jezelf hiermee niet alleen tegen corona, maar ook tegen het griepvirus. Om die reden vind ik het jammer dat je op veel plekken geen zuilen met desinfectiegel meer ziet. Alle maatregelen mogen wegblijven, maar die zuilen mogen terugkomen.”

Is de kans op infectie dan ook het grootst via aanraking?

“Ja. Bijvoorbeeld als je in de tram zit en even iets aanraakt. Vervolgens krijg je jeuk en kom je aan je neus. Dat is hoe de meeste besmettingen tot stand komen: van je eigen handen naar je neus of mond. Niet via hoesten, niezen of ademen, zoals vaak wordt gedacht. Iedereen die nu een besmetting wil voorkomen, doet dat vooral door afstand te houden, maar handen wassen is veel effectiever.”

Hoe vaak moeten we onze handen wassen?

“Wees er vrij fanatiek in. Doe het altijd als je ergens bent geweest. Je hoeft niet te overdrijven. Maar ben je in het openbaar vervoer geweest? Of heb je boodschappen gedaan? Was dan even goed je handen. Dat scheelt echt.

Ook een boks geven, in plaats van een hand, werkt goed. Op de handpalmen zitten namelijk veel bacteriën. Blijf dus ook gewoon een boks of een elleboog geven en zorg ervoor dat je niet de handpalm van iemand anders aanraakt.”

