Vraag aan Marcel Levi: “Hoe weet ik of ik long covid heb?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Veel mensen hebben weken na hun coronabesmetting nog steeds last van vermoeidheid, een slechte conditie en andere klachten. Maar hoe weet je of je long covid hebt?

“Dat weet je nooit helemaal zeker, want er is niet een testje waarmee je dat aantoont. Maar het is wel heel aannemelijk dat je long covid hebt als je na een besmetting maar niet opknapt, zeker als je daarvoor altijd fit en gezond was. Per definitie mag je het dan long covid noemen. Als je voor je coronabesmetting al veel gezondheidsklachten had, is het natuurlijk lastiger. Want komen je klachten dan door long covid of hebben ze een andere oorzaak?”

Wat kun je doen als je denkt dat je long covid hebt?

“In de eerste plaats kun je naar je huisarts gaan, maar die zal waarschijnlijk zeggen dat je geduld moet hebben. Gelukkig zijn er op veel plekken speciale fysiotherapie-programma's waar je aan mee kunt doen als je long covid hebt. Wat daar interessant aan is, is dat je normaliter bij fysiotherapie kijkt hoever je kunt gaan. Dat probeer je vervolgens telkens een beetje op te rekken. Bij therapie voor long covid is dat anders. Daar is de ervaring dat je juist heel rustig aan moet opbouwen. Je moet juist een stuk onder je maximum blijven. Dat heeft een beter effect dan heel de tijd je grenzen proberen op te zoeken.

Wat lastig is aan long covid is dat het bij iedereen een ander ziektebeeld geeft. De een heeft last van de longen, de ander van het hart. En ook veel mensen hebben last van het mentale aspect: slechte concentratie, het gevoel alsof je met watten in je hoofd rondloopt. Er moet daarom heel precies in kaart worden gebracht wat voor soort long covid het is.

Er is ook een landelijk centrum waar expertise op dit gebied wordt verzameld: C-support. Dit centrum voorziet je van informatie en kan je naar de juiste plekken doorverwijzen. Zeker een aanrader als je al bij de huisarts bent geweest, maar niet verder komt.

We zien gelukkig dat een grote groep mensen met long covid uiteindelijk opknapt, maar er is ook een kleine groep mensen waarbij dat niet zo is en die hebben het nu al bijna twee jaar. Voor die groep is echt specialistische hulp nodig. In academische ziekenhuizen, bijvoorbeeld in Nijmegen en in Amsterdam, zijn er speciale long covid-poliklinieken.”

Is long covid anders bij de omikron-variant?

“Dat is een goede vraag, want ik hoor mensen weleens zeggen dat er helemaal geen long covid voorkomt bij omikron. Dat durf ik niet te zeggen. Volgens mij kun je dat ook helemaal nog niet weten, want die cijfers hebben we nog niet. Zolang bestaat omikron nog niet. Wel denk ik dat je voorzichtig kunt aannemen dat het minder vaak voorkomt bij omikron. Er zijn namelijk momenteel ontzettend veel omikron-besmettingen, maar we zien niet dat er ook ineens ontzettend veel mensen met long covid zijn. Daarom denk ik dat het minder vaak voorkomt dan bij de delta-variant of andere, eerdere varianten van het coronavirus.”

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?