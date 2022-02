Vraag aan Marcel Levi: “Hoelang is het coronatoegangsbewijs nog nodig?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoelang is dat coronatoegangsbewijs nog nodig?

“Het aanhouden van het coronatoegangsbewijs heeft, als ik heel eerlijk ben, bijna niks meer te maken met besmettelijkheid of ziekenhuisopnames. Het is vooral een politiek besluit. De discussie speelt zich ook heel politiek af. Als je kijkt naar inhoudelijke argumenten dan zie je dat die langzaam maar zeker vervallen. Maar je moet ook kijken naar het buitenland. Daar doen ze het allemaal nog wel, en nog wel veel fanatieker soms dan in Nederland. Zeker in de periode waarin veel mensen weer op vakantie gaan, richting de zomer, lijkt het me handig om binnen Europa ongeveer allemaal hetzelfde te doen.”

Dus dat zou een argument zijn om 'm wel te houden?

“Ja, maar in hoeverre je dat verplicht moet houden in alle sectoren waar-ie nu geldt, daar moet de politiek een uitspraak over doen. Dat is nauwelijks nog een medische discussie. Het hangt natuurlijk ook samen met hoelang we nog met vaccineren doorgaan. In sommige gevallen voelen mensen zich nu verplicht om een booster te nemen, terwijl ze dat misschien anders niet zouden doen, om dat coronatoegangsbewijs maar te krijgen. Dat wordt in de toekomst natuurlijk ingewikkelder.”

Veel mensen hebben nog een andere corona-app op hun telefoon: de CoronaMelder-app. Werkt die eigenlijk nog wel?

“Dat ding heeft het echt nooit gedaan. Die mogen we nu wel vergeten. Ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan dan stoppen met al die apps en QR-codes: moeten we niet een keer ophouden met al dat getest? Dat continu testen doen we namelijk bij andere infectieziektes ook niet. Waarom blijven we dat doen? Het kost héél veel geld, maar wat levert het ons eigenlijk op? Want alle mensen die positief testen, die zitten thuis, maar die zijn eigenlijk helemaal niet zo ziek. Hun familieleden, die helemaal niet ziek zijn, zitten ook thuis. Zo maken we het onszelf wel heel lastig.”

