Vraag aan Marcel Levi: “Ik heb maar één coronaprik gehad, neem ik nu dan de booster of de tweede vaccinatie?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Als je nog maar één prik hebt gehad, kun je dan beter voor de booster of de tweede vaccinatie gaan?

“Voor alle vaccins is de booster helemaal identiek aan de eerste vaccins, behalve voor Moderna. Die geeft bij de booster een halve dosis, om voor mij onduidelijke redenen. Als je één prik van Moderna hebt gehad, kun je dus het beste voor de tweede vaccinatie gaan, in plaats van de booster. Bij de andere vaccins maakt het niks uit.

Als je één prik met het Janssen-vaccin hebt gehad, dan raad ik je zéker aan om nog een vaccinatie te gaan halen. Het is inmiddels duidelijk dat mensen die één Janssen-prik hebben gehad, niet meer voldoende beschermd zijn. Het goede nieuws is dat Janssen in combinatie met Moderna of Pfizer als tweede vaccinatie heel goed werkt. Dat geeft je afweer echt een goede oppepper.”

Maakt het voor reizen naar het buitenland uit of je voor de tweede vaccinatie of de booster gaat?

“Buitenlanden kijken naar wanneer je laatste prik is geweest. Sommige landen willen vanaf februari dat bezoekers hun laatste prik niet langer dan 6 maanden geleden hebben gehad. Ze kijken dan niet of dat prik 1, 2 of 3 was. Dat maakt dus niet uit.”