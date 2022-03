Vraag aan Marcel Levi: “Ik heb nog nooit corona gehad, wat zegt dat over mij?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik heb nog nooit corona gehad, wat zegt dat over mij?

“Waarschijnlijk heb je de afgelopen twee jaar dan opgepast om niet teveel risico te lopen en heb je je goed aan de basismaatregelen gehouden. Dat is één element. Een ander element is dat je misschien best een goede weerstand hebt. Hoewel er natuurlijk mensen met een goede weerstand zijn die wél corona hebben gehad, maar een sterke afweer kan meehelpen. Het derde element is dat je ook gewoon veel geluk kan hebben gehad.”

Hoe groot is de kans dat ik het nog ga krijgen?

“Die kans is heel groot. Nu de maatregelen grotendeels afgebouwd zijn, denken veel mensen dat corona voorbij is. Maar er zijn elke dag nog superveel besmettingen. Dat virus gaat gewoon nog in de rondte. Nu we stoppen met het dragen van mondkapjes en geen afstand meer houden, neemt de kans op corona alleen maar heel erg toe. Zeker als je niet gevaccineerd bent is de kans erg groot dat je het nu alsnog gaat krijgen. Eigenlijk is die kans nóg groter dan de twee jaren hiervoor.”

Hoeveel Nederlanders hebben nog nooit corona gehad?

“Dat is erg lastig in te schatten. Er zijn namelijk veel mensen die nauwelijks klachten hebben van corona, zich niet laten testen of alleen een zelftest doen. Daardoor weten we geen exacte aantallen. Maar we kennen wel cijfers van de bloedtransfusiedienst. Die meten de hoeveelheid antistoffen in het bloed van bloeddonoren. Die antistoffen heb je omdat je gevaccineerd bent of omdat je corona hebt gehad, of beide. De bloedtransfusiedienst komt inmiddels bij meer dan 98% van de mensen die antistoffen tegen. Het groepje mensen dat helemaal niks aan antistoffen tegen corona heeft, is inmiddels dus heel erg klein.”

