Vraag aan Marcel Levi: “Is het verstandig om mijn volgende coronaprik uit te stellen?”

In het najaar wordt een piek in het aantal besmettingen verwacht. Is het slim om het halen van de coronaprik nog even uit te stellen tot de verwachte najaarspiek, zodat je op dat moment optimaal beschermd bent? Of is het juist onverstandig om ermee te wachten? Marcel Levi geeft antwoord.

Marcel Levi Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe noodzakelijk is het dat we ons allemaal nog een keer laten vaccineren?

Marcel Levi: “Inmiddels weten we dat de vaccins niet zo goed beschermen tegen besmetting, maar wel zorgen ze ervoor dat je niet zo ziek wordt als je corona krijgt. Zo beschermt het vaccin je dus ook tegen een ziekenhuisopname. Dat is het grote voordeel van je laten vaccineren. Alleen werkt dit op den duur uit. Jonge mensen hebben gemiddeld na zes tot twaalf maanden geen baat meer bij het vaccin, bij oudere mensen kan dit al na drie tot zes maanden zo zijn. Daarom moet de prik herhaald worden. Wat wel meespeelt is dat een coronabesmetting je ook van antistoffen kan voorzien. Sommige mensen hebben tussen de prikken door zelfs al twee keer corona gehad. Zij zullen inmiddels een goede afweer hebben opgebouwd en hierbij zal de prik misschien iets minder noodzakelijk zijn. Dit verschilt dus echt van persoon tot persoon. Maar ik zou mensen met een kwetsbare gezondheid en/of een leeftijd hoger dan zestig wel aanraden de herhaalprik te nemen.”

Is dit vaccin precies hetzelfde als de eerdere coronavaccins?

“Waarschijnlijk zal de komende vaccinatieronde gebeuren met een bijgesteld vaccin. Dit vaccin is zo gemaakt dat het ook beschermt tegen de nieuwe virusvarianten die er inmiddels bij zijn gekomen. Het vaccin is op dit moment nog niet goedgekeurd, maar ze verwachten dat dit in september wel het geval is.”

De coronaprik uitstellen tot de verwachte najaarspiek: is dat een slim idee?

“Je moet je realiseren dat deze prikronde naar verwachting in de tweede helft van september van start gaat. Dan komen eerst het zorgpersoneel, de mensen met een kwetsbare gezondheid en de ouderen aan de beurt. Als je jonger bent zal je dus sowieso niet voor begin oktober aan de beurt komen. Misschien zelfs pas in november.”

Wanneer kunnen we die najaarspiek verwachten?

“Geen idee, dat weet niemand. We weten niet eens zeker of die piek er wel komt. Tot nu toe hebben we gezien dat het virus in het najaar vooral opleeft wanneer het buiten kouder wordt, mensen meer binnen gaan zitten en er minder geventileerd wordt. Maar laten we eerlijk zijn: we hebben net een piek achter de rug, en daar hebben we weinig last van gehad. De najaarspiek zou zomaar erg mee kunnen vallen.”

Hoe staan de cijfers er nu voor?

“We hebben de afgelopen zes weken een piek gehad, net als veel andere Europese landen. Maar de cijfers dalen momenteel heel hard. Ook de ziekenhuisopnames dalen flink, en dat waren er al niet zoveel. In Nederland meten we de coronacijfers nu met een heel bijzonder systeem: middels het rioolwater. Bij alle waterzuiveringspunten in het land, dat zijn er 350, wordt drie keer per week gesampled. Door deze heel nauwkeurige metingen weten ze precies hoeveel virus er circuleert.”

