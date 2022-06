Vraag aan Marcel Levi: “Kan ik nog een boosterprik tegen corona krijgen?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe staat de coronasituatie er nu voor?

“Corona staat niet meer dagelijks op de voorpagina van de krant, maar het is natuurlijk niet weg. Er zijn wekelijks nog steeds veel besmettingen. Die mensen hebben alleen in de meeste gevallen milde klachten en komen zelden in het ziekenhuis terecht. Corona is dus niet zo’n groot probleem meer. Wel heb je altijd nog een groep kwetsbare mensen voor wie corona wel een gevaar is.”

Hoe zit het nu met het boosterbeleid? Wie kunnen er nog een prik krijgen?

“In Nederland is afgesproken om iedereen van 60 jaar en ouder nog een booster te geven. Dat kan iedere zes maanden. Je kunt zelf naar de GGD gaan, je hoeft niet op een nieuwe oproep te wachten. Maar het blijft natuurlijk een eigen keuze en veel mensen kiezen er momenteel voor om de booster niet meer te nemen of nog even te wachten. Bijvoorbeeld omdat ze vertrouwen op hun eigen gezondheid, vinden dat de boosterprik te snel zijn werking verliest of omdat ze liever wachten tot na de zomer, omdat ze liever in de winter goed beschermd zijn. Dat vind ik best slim, in het najaar lopen de besmettingen namelijk vaak op. Het is ook maar de vraag of het nodig is om je ieder half jaar te laten vaccineren. In veel gevallen kun je dat best een paar maanden uitstellen.”

Als je jonger bent dan 60 en nog graag een booster wil, bijvoorbeeld voor een reis naar een land waar dat nog wordt gevraagd, kan dat dan?

“Ik geloof het niet. Er zijn ook bijna geen landen meer waar dat nog wordt gevraagd. Italië was een van de laatste landen en ook daar is het per 1 juni afgeschaft. Overal ter wereld ebt die maatregel nu weg.”

Veel mensen zijn in december of januari voor het laatst gevaccineerd, een half jaar geleden alweer. Die mensen zijn niet meer optimaal beschermd, is dat niet erg?

“In veel gevallen zal dat niet zo erg zijn. Het virus is inmiddels minder ziekmakend. Als je er al ziek van wordt, dan is het vaak niet ernstig. Daarnaast ben je nu nog best wel beschermd als je twee keer een prik en een booster hebt gehad, ook als die laatste inmiddels een half jaar geleden is.”

Hoe gaat de situatie er in het najaar uitzien?

“Dat is lastig om te zeggen. Er zijn op dit moment twee nieuwe sub-varianten van het virus. Die lijken erg op omikron, dus dat geeft geen extra reden tot bezorgdheid, maar het blijft spannend. We weten dat dit soort virussen houden van het najaar. Als het kouder wordt, nemen de besmettingen toe. Maar we zijn een stuk beter beschermd dan voorgaande jaren. Het is koffiedik kijken, maar ik durf wel te zeggen dat we dit najaar niet zo’n heftige piek gaan zien als in het begin. Er zal geen lockdown meer komen, want die werden vooral in het leven geroepen omdat de ziekenhuizen overspoelden. Dat zie ik niet zo snel meer gebeuren.”

Wat is eigenlijk het verschil tussen een boosterprik, derde prik en coronapil?