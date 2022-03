Vraag aan Marcel Levi: “Klopt het dat jongeren vaak zieker worden van omikron dan ouderen?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Klopt het dat jongeren vaak zieker worden van omikron dan ouderen?

“Dat idee kreeg ik inderdaad ook. Ik hoor van veel ouderen om me heen dat ze nergens last van hebben als ze besmet zijn, terwijl jongeren vaak een aantal dagen hun bed niet uit kunnen komen door omikron. Of dit echt zo is, is nog niet systematisch vastgesteld. Een verklaring zou kunnen zijn dat veel ouderen inmiddels drie, soms zelfs al vier, vaccinaties hebben gehad. Terwijl veel jongeren ervoor hebben gekozen om helemaal geen vaccinatie te halen. Dan kan de eerste kennismaking met het virus behoorlijk heftig uitpakken.”

En als je jong én gevaccineerd bent, maar er toch flink ziek van wordt, wat is dan de verklaring?

“Je wordt niet ziek van het virus, je wordt ziek van de afweerreactie. Jonge mensen hebben vaak een heel fit afweersysteem. Dat afweersysteem kan behoorlijk fel reageren, waar je dus best wel even een tik van kunt krijgen.”

