Vraag aan Marcel Levi: “Moeten we ons zorgen maken om de coronasituatie in China en de gevolgen voor Nederland?”

MARCEL LEVI Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe is de situatie in China nu?

“Dat weten we eigenlijk niet precies. De Chinese autoriteiten doen over dit soort dingen altijd heel geheimzinnig. Wel weten we dat er heel erg veel coronabesmettingen zijn en ook heel veel ziekenhuisopnames. Waarschijnlijk zijn er ook veel doden. Uit de officiële documenten van de Chinese regering blijkt dat er iedere dag 0 tot 2 mensen overlijden, maar dat gelooft niemand.”

Hoe heeft het zover kunnen komen?

“China heeft de coronasituatie heel anders aangepakt dan de rest van de wereld. Ze zijn heel erg op het geen-infectie-beleid gaan zitten. Iedereen moest voortdurend getest worden en in quarantaine en er waren stevige lockdowns. Vanuit de maatschappij kwam hier veel protest op. Toen heeft de Chinese regering onder druk besloten om alle maatregelen los te laten. Maar op dat moment waren er veel Chinezen die nog nooit corona hadden gehad, waardoor er nog niet veel afweer was opgebouwd. Daarnaast heeft China een eigen vaccin ontwikkeld, wat helemaal niet zo goed is. Dit samen maakt dat Chinezen nog vaak erg ziek worden van corona als zij een besmetting oplopen.”

Gaan er in China andere coronavarianten rond dan hier?

“Nee, voor zover we weten is dat ongeveer hetzelfde. Dat is best leerzaam. In Nederland zeggen we tegen elkaar dat die omikron-variant niet zo ziekmakend is, maar in China worden daar dus wel veel mensen ziek van. Het grote verschil is dus dat wij inmiddels veel meer afweer hebben opgebouwd. Daarom valt omikron ons niet zo zwaar. Het heeft meer met afweer te maken dan met het virus.”

Wat zijn de gevolgen van de situatie in China voor Europa en Nederland?

“Meerdere epidemiologen hebben in de media gezegd: we hoeven ons geen zorgen te maken, ook niet als Chinezen onze kant opkomen, want wij hebben onze afweer. Maar als heel veel mensen corona hebben, neemt de kans wel toe dat er een nieuwe variant ontstaat. Dat kan effect hebben op de rest van de wereld. Daarom zit men toch een beetje op het vinkentouw. We willen de situatie graag goed in de gaten houden, maar dat wordt best lastig gemaakt omdat de Chinezen zo geheimzinnig doen. Die geven geen cijfers en vertellen niet welke varianten er circuleren. Als dat heel transparant was, was de situatie minder zorgelijk, want dan konden we met z’n allen meekijken wat daar gebeurt.”

Mensen die vanuit China naar Nederland komen moeten vanaf nu een negatieve coronatest hebben. Voorheen was dat niet zo...

“Ze hebben onlangs een steekproef gedaan in een vliegtuig dat van China naar Italië was gevlogen. Meer dan 50% van de passagiers bleek positief. Dat is heel erg veel. China heeft alle reisrestricties opgeheven, dus Chinezen mogen weer overal heenreizen. En er wordt ook massaal gereisd. Binnenkort is het Chinees Nieuwjaar en dan reizen veel Chinezen naar het buitenland om bij hun familie te zijn. Als daar geen maatregelen aan vastzitten, dan zorgt dat toch voor een ongemakkelijk gevoel onder Nederlanders. Wel zijn die reisrestricties makkelijk te omzeilen. Chinezen kunnen bijvoorbeeld eerst naar Turkije vliegen en daarna een vlucht naar Nederland nemen. Dan is zo’n negatieve test niet nodig.”

Begrijp je het als Nederlanders nu een boostervaccinatie willen halen door alle verontrustende berichten uit China?

“Ja. Het is sowieso verstandig om dat te doen, want de booster die nu gegeven wordt is geupdate naar de laatste virusvarianten. Ik zou het zeker doen als je een kwetsbare gezondheid hebt of boven de 70 jaar bent. Voor hele jonge, fitte mensen is het minder noodzakelijk.”