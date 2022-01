Vraag aan Marcel Levi: “Spanje beschouwt corona voortaan als griep, moet Nederland dat ook gaan doen?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Zou Nederland corona ook als griep moeten zien?

“Dat is zeker geen gekke gedachte. Corona is inmiddels net zo besmettelijk als griep en langzamerhand even ziekmakend. Er zijn natuurlijk nog altijd mensen die in het ziekenhuis of op de intensive care komen met corona, maar dat is met griep ook zo. Dat maakt het wel een interessante gedachte en als je er zo over denkt, dan verdwijnt de logica om allerlei lockdowns in te voeren. Dan gaan we leven met coronagolven, zoals we ook griepgolven kennen.

Waar je wel bij stil moet staan: dit zou misschien goed werken voor 95% van de bevolking, maar er is ook een groepje extra kwetsbare mensen. Denk aan mensen die een heel slechte afweerreactie krijgen op het coronavaccin, bijvoorbeeld omdat ze een niertransplantatie hebben gehad. Die mensen zullen niet blij zijn met zo’n stap, want voor hen betekent dat extra risico. Dat is bij corona meer dan bij griep.”

Bij zo’n systeem worden niet meer alle besmettingen gemeten, maar meer de algemene ontwikkeling van het virus. Schuilt daar gevaar in?

“Bij griep is het zo dat als je thuis grieperig bent, je besmetting niet wordt geregistreerd en er geen bloedonderzoek wordt gedaan. Maar als je in het ziekenhuis komt met ernstige griepklachten, wordt er wel uitgebreid onderzoek gedaan. Ook zijn er meetstations, bijvoorbeeld bepaalde huisartsenpraktijken, die de besmettingen in de gaten houden en kunnen constateren dat er een griepgolf is in Nederland. Maar het is dan natuurlijk niet zo dat iedereen zich voortdurend moet laten testen en in quarantaine moet. Ik denk dat we zo langzamerhand heel dichtbij zo’n situatie komen wat betreft het coronavirus.”

Wanneer is de coronasituatie zo dat het veilig is om op zo’n systeem over te gaan?

“In Nederland zijn we nu natuurlijk bezig met die omikron-variant. Het is een kwestie van dagen tot het bij 99% van de besmettingen om deze variant gaat. Voordat je overgaat op zo’n systeem, wat grote consequenties heeft, wil je natuurlijk heel goed kunnen inschatten wat er de komende 2 à 3 weken gaat gebeuren, vooral qua ziekenhuisopnames. Als het de komende weken blijft zoals het nu is, dan denk ik dat hier heel serieus over nagedacht moet worden. Als andere landen dat gaan doen, dan zou ik niet weten waarom Nederland dat niet zou doen. Elke dag komt er nieuwe informatie binnen. Ik denk dat we over 2 à 3 weken genoeg informatie hebben om die knoop een keertje door te gaan hakken. Tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

