Vraag aan Marcel Levi: “Waarom moesten tieners vorig jaar wél gevaccineerd worden en is een booster nu niet nodig?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Het vaccineren van tieners

Eerder spraken we Marcel Levi al over het vaccineren van tieners, en het vaccineren van jongere kinderen. Hij legde destijds uit dat de kans dat kinderen en tieners zelf erg ziek worden van corona heel klein is. Het vaccineren binnen deze leeftijdsgroepen is vooral gedaan om de omgeving van de kinderen te beschermen, denk aan ouders en grootouders.

Tieners hoeven nu geen booster omdat zij weinig gezondheidsrisico's lopen. Vorig jaar was dat ook al zo. Waarom toen wel een prik en nu niet?

“De omstandigheden zijn wel degelijk veranderd. We hebben met een andere variant van het virus te maken, die minder ziekmakend is. Daarnaast hebben we binnen de samenleving het afgelopen half jaar een betere immuniteit opgebouwd. Meer mensen zijn gevaccineerd of hebben corona gehad, waardoor ze meer antistoffen hebben. Dat maakt het risico voor de omgeving ook minder groot.

Daarnaast hebben we gezien dat tieners na hun eerste vaccinaties veel meer antistoffen aanmaakten dan volwassenen. Die antistoffen blijven ook langer bestaan. Bij oudere mensen neemt de immuniteit dus sneller af. Zo nodig is die booster dus niet voor jonge mensen.

Het ingewikkelde is: in sommige buitenlanden moet je een booster hebben, anders kom je er niet in. Zo zien we nu veel gebeuren dat mensen zich in duizend bochten wringen om op wintersportvakantie te kunnen. Persoonlijk vind ik dat wel een hele slechte reden om een injectie te nemen: omdat je dat toegangsbewijs per se wil.”

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?