Vraag aan Marcel Levi: “Waarom zou ik nu nog een coronaprik nemen?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Als je nu aan de beurt bent voor een coronaprik, waarom zou je 'm dan nog moeten nemen?

“Ik zou absoluut adviseren om de prik alsnog te halen. Natuurlijk gaat het momenteel goed, maar je moet je realiseren dat corona nog helemaal niet weg is. Er zijn nog heel veel besmettingen op dit moment. De reden dat het nu beter gaat, is omdat we met z'n allen weerstand hebben opgebouwd door al die vaccinaties en doordat veel mensen corona hebben gehad. Elke prik draagt toch weer een beetje bij aan meer weerstand bij iedereen. Het is een veelgehoorde kreet, ‘doe het in het belang van jezelf en het belang van een ander’, maar het is in dit geval wel waar. Er zijn nog altijd mensen die heel erg ziek worden van corona en in het ziekenhuis belanden. Die kans is niet groot, maar het gebeurt wel. We weten inmiddels zeker dat je die kans met vaccinaties echt een stuk kleiner maakt.”

Voor festivals en andere evenementen met meer dan 500 bezoekers gaat de 1G-regel gelden: bezoekers moeten testen van tevoren. Hiermee lijkt testen belangrijker te worden dan vaccineren. Ben je het daarmee eens?

“Ja, dat vind ik eerlijk gezegd wel logisch. We weten dat je nog steeds besmettelijk kunt zijn voor anderen als je gevaccineerd bent. Maar de vaccinatie zorgt ervoor dat je er niet heel ziek van zult worden. Daarom is het voor jezelf verstandig om de vaccinatie te nemen. Voor de mensen om je heen kun je beter testen. Die festivals zijn natuurlijk toch plekken waar mensen het virus makkelijk aan elkaar door kunnen geven. Ik vind het daarom wel logisch dat er wordt gezegd: ongeacht of bezoekers gevaccineerd zijn of niet, moeten ze negatief testen om aanwezig te mogen zijn.

Los van deze grote evenementen vind ik wel dat we eens mogen ophouden met al dat getest. Waarom moet iedereen die drie keer niest gelijk naar de teststraat? Als je naar een plek gaat waar meer dan 500 mensen zijn dan vind ik het in deze fase nog wel verstandig om vooraf even een testje te doen. Maar testen als je verkoudheidsklachten hebt of in de buurt geweest bent van iemand met corona: nee, dat voegt niks meer toe.”

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?