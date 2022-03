Vraag aan Marcel Levi: “Wat kan ik doen bij reuk- en smaakverlies door corona?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe ontstaat reuk- en smaakverlies door corona?

“Het coronavirus infecteert celletjes die naast de geursensoren in je neus zitten. Het virus maakt die cellen vervolgens stuk. Dat zorgt niet alleen voor reukverlies, maar ook voor smaakverlies. We proeven namelijk voor een heel groot deel via onze neus en maar voor een klein deel via onze tong. Die kapotte cellen kunnen zich herstellen, maar bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Waarom dat bij sommige mensen lang duurt, is niet duidelijk.”

Wat kun je doen als last hebt van reuk- en smaakverlies?

“Vooral geduld hebben. Bij bijna iedereen komt de reuk en smaak na een tijdje weer terug. Bij een klein groepje mensen is dat niet zo. Er zijn dan bepaalde trucjes die kunnen helpen. Zo bestaat er een soort fysiotherapie voor je neus. Je krijgt dan flesjes mee naar huis met hele sterke geuren. Door hier dagelijks aan te ruiken, kun je je neus trainen. Dit kan helpen om je reuk én smaak terug te krijgen. Deze behandeling kun je volgen bij een KNO-arts. Je huisarts kan je een verwijzing geven.”

Komt het vaker voor bij bepaalde coronavarianten?

“Bij de omikron-variant lijkt nauwelijks reuk- en smaakverlies op te treden. Het is een kwaal die hoort bij de eerdere varianten van het coronavirus.”

Dus als je wél last hebt van reuk- en smaakverlies kun je zeggen dat je geen omikron hebt (gehad)?

“Nee, zo zwart wit is het helaas niet. Je zou er met omikron last van kunnen hebben. Maar aan het begin van corona had bijna iedereen die besmet was last van reuk- en smaakverlies, dat is nu niet meer zo.”

Kan het zijn dat je op het gebied van reuk en smaak nooit meer 100% de oude wordt?

“Het virus bestaat nog maar twee jaar, dus dat maakt het moeilijk om daar uitspraak over te doen. Wel zijn er inderdaad mensen die helemaal in het begin corona hebben gehad en nu nog altijd zeggen dat het nooit meer helemaal is geworden wat het was. Het kan dus best lang duren.”

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?