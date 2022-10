Vraag aan Marcel Levi: “Wat kunnen we de komende maanden van corona verwachten?”

MARCEL LEVI Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe is de coronasituatie nu?

“We zitten in een piek, dus er zijn erg veel besmettingen. We weten niet precies hoeveel, want niet iedereen laat zich officieel testen bij de GGD. De meeste mensen die nu corona krijgen, hebben milde klachten: verkoudheidsklachten, een beetje hoofdpijn en soms wat koorts. Er zijn maar weinig mensen die er heel ziek van worden. De mensen die momenteel in het ziekenhuis liggen met corona hebben vaak al een fragiele gezondheid. Ze zijn al ziek om een andere reden en krijgen er dan ook nog eens corona bij. Voor die mensen kan dat net te veel zijn. Op de intensive care liggen gelukkig momenteel heel weinig mensen met corona.

Er wordt nu onderzoek gedaan naar antistoffen, onder andere door de bloedbanken. Zij kunnen heel precies meten of antistoffen komen van vaccinaties of van een doorgemaakte infectie. Inmiddels hebben ze vastgesteld dat 99% van de mensen gevaccineerd zijn of een infectie hebben gehad. Dat is niet zaligmakend, want met antistoffen kun je nog steeds ziek worden. Maar dat betekent wel dat we met z’n allen flink wat afweer hebben opgebouwd.”

Kunnen we de komende maanden maatregelen verwachten?

“Die kans is heel klein. De maatregelen die we voorheen hebben gehad, die waren er omdat de ziekenhuizen en de IC’s overbelast dreigden te raken. Dat is nu totaal niet aan de orde. Hoe dat de komende maanden zal gaan, weten we natuurlijk niet zeker. Men is momenteel ook bang dat deze piek samenvalt met de grieppiek. Maar goed, voor veel mensen is het dus helemaal niet zo erg om griep of corona te krijgen.

Wat mij een groter probleem lijkt, is het oplopende ziekteverzuim. Hoe meer de besmettingen oplopen, hoe meer mensen er thuis komen te zitten. Zie dan de maatschappij maar eens draaiende te houden.

Een ander probleem is long covid, ook wel post-covid genoemd. We weten momenteel nog niet of je long covid kunt krijgen van de Omikron-variant die nu heerst. Inmiddels zijn er heel wat mensen die long covid hebben gekregen van de Delta-variant en die daar nog steeds flink wat klachten van ervaren.”

Momenteel kunnen er weer boosterprikken gehaald worden. Is daar nog veel animo voor?

“Dat wisselt een beetje. We zien dat 75-plussers de boosterprik wel halen. Zij blijven natuurlijk een risicogroep. Ook in de groep van 60-jarigen tot 75-jarigen gaan de meesten wel voor de prik. Jongeren kiezen daar niet altijd voor.

Je moet je realiseren dat de prik die nu gegeven wordt ook werkt tegen de nieuwe varianten. De eerste drie prikken waren allemaal hetzelfde, maar nu is het geüpdatet Het is daarom de moeite waard om deze prik te halen als je ouder dan 60 bent.

Ook als je jonger bent dan 60 geloof ik dat je er plezier van kunt hebben. Je hebt dan namelijk een paar maanden een veel kleinere kans op corona. Ook word je er minder ziek van en breng je het minder over op anderen. Je doet het dus niet alleen voor jezelf.”

Hoe ernstig wordt de griepgolf dit najaar?

“Dat weet je met griep nooit. Wel weten we van griep dat als je een paar rustige jaren hebt gehad, er om de vijf jaar vaak een heftiger jaar komt. De afgelopen jaren hebben we bijna geen influenza gezien. In Australië hebben ze dit jaar al een flinke influenzapiek gehad. Hierdoor is men bang dat wij dit jaar ook de klos zijn. Ik heb begrepen dat de griepprik daardoor best populair is.”

Kun je de coronaprik en de griepprik vlak na elkaar nemen? Bij wijze van spreken op dezelfde middag?

“Ja, dat kan. Eerst zeiden ze van niet, maar dat was omdat het coronavaccin nog vrij nieuw was en ze het gewoon niet wisten. Inmiddels weten we dat het niet erg is als er weinig tijd tussen zit.”