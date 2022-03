Vraag aan Marcel Levi: “Zijn er al gevolgen te merken van het dalen van de boosterbereidheid?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Zijn er al gevolgen te merken van de dalende boosterbereidheid?

“Nee, eigenlijk helemaal niet. We merken dat ouderen nog steeds wél bereid zijn om de booster te nemen. Dat zijn de mensen die veel in het ziekenhuis terecht kwamen met corona. Het zijn vooral jongere mensen die geen zin hebben in weer zo’n prik. Maar jonge mensen hebben langer baat van hun eerdere vaccinaties. Daarnaast kwamen zij sowieso al niet snel in het ziekenhuis terecht met corona. Ik denk daarom niet dat het zo erg is dat de boosterbereidheid onder jonge mensen daalt.”

De mensen die ’m niet willen, hebben ’m dus ook vaak niet nodig?

“Precies. Mensen die zichzelf kwetsbaar vinden, zoals de 70-plussers of mensen met astma of suikerziekte, die staan wel in de rij om hun laatste prik ook weer te halen.”

Gaan we dat op den duur ook niet merken aan de coronacijfers?

“Ik denk het niet. Sowieso zou je alle mensen die nu besmet raken, maar er niet erg ziek van worden, kunnen zien als goed nieuws. Dat betekent dat we met z'n allen telkens weer meer afweer opbouwen tegen corona. Zo zijn we ook beter bestand tegen nieuwe varianten.”

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?