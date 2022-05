Waarom je je QR-code nog niet moet ‘weggooien’ ook al is het einde van de coronawet in zicht

Afstandsregels, de mondkapjesplicht, het sluiten van winkels: het kabinet kon deze regels allemaal invoeren dankzij de coronawet. Net als het coronatoegangsbewijs, oftewel de QR-code. De wet werd tot nu toe elke drie maanden verlengd met toestemming van de Eerste en Tweede Kamer en loopt tot 1 juni.

Coronawet van de baan

Dinsdagavond werd de volgende verlenging besproken en de Eerste Kamer stemde tegen. Van het vervallen van de wet zullen we nu echter weinig merken, omdat er momenteel geen coronamaatregelen van kracht zijn.

QR-code verwijderen

Misschien voelt dit voor jou als hét moment om je CoronaCheck-app te verwijderen, inclusief je QR-code. Toch is het verstandig om dat niet te doen.

Reizen naar het buitenland

In Nederland wordt de QR-code momenteel niet als toegangsbewijs gebruikt én nu de wet vervalt, vervalt ook de mogelijkheid om dit snel opnieuw in te voeren. Toch kun je ’m voor het reizen naar het buitenland nog goed gebruiken.

EU-landen: QR-code nodig

De EU heeft het coronabewijs om te reizen onlangs namelijk wel verlengd met een jaar. Dit geldt nog tot juni 2023. In EU-landen kan dus voorlopig nog om het bewijs worden gevraagd. Niet alleen om in te reizen: sommige landen hanteren de QR-code ook nog als toegangsbewijs bij horeca, theaters of openbaar vervoer.

Wetsvoorstel voor herinvoering

Mocht het kabinet de QR-code in Nederland opnieuw willen instellen als toegangsbewijs, dan kan dat alleen middels een wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel moet langs de Eerste en de Tweede Kamer. Mochten de besmettingscijfers in het najaar weer hard stijgen, dan is dat niet ondenkbaar.

Bron: RTL Nieuws