Dagboek Koen: “Ben ik nou echt aan het liegen tegen mijn vriendin?”

Ik heb maar niet aan Loretta verteld dat ik de zus van Maud heb gebeld. Als Juliet me al inwrijft dat ik controle over Maud probeer te houden, zal Loretta dat zeker doen. Ineens bedenk ik me dat ze daarom zo mild reageerde toen ik uitsprak over dat het belachelijk is dat Maud nog zo weinig komt in het tehuis. Zou ze dat misschien juist prettig vinden? Ze zal toch niet ook denken dat ik nog teveel aan Maud hang? Vrouwen zitten gecompliceerd in elkaar.

Juul heeft gelijk, ik moet Maud haar eigen leven laten leiden. Tevreden over dit besluit ben ik druk met de voorbereiding voor weer een zeilweekend. Ik heb ook tegen Loretta gezegd: ik ben nou eenmaal een botenman. Dat is wat ik kan en waar ik mijn geld mee kan verdienen. Ze moest erom lachen, waarna ze me in mijn nek zoende, en ik me opnieuw realiseerde dat ik zo gek ben op deze vrouw. Dat mag ik op geen enkele manier verpesten.

Mijn telefoon gaat. Ik ben verbaasd wanneer ik zie dat het Susan is die me belt, de beste vriendin van Maud.

“Hee Koen, stoor ik jou?”

“Nee, kan wel even.”

“Ik maak me zorgen over Maud.”

Ik loop naar de slaapkamer zodat ik Loretta niet stoor, die voor haar favoriete tv-serie zit.

“Hoezo dan?” vraag ik op een zo neutraal mogelijke toon.

“Ze heeft een vriend, dat weet je toch?”

“Ja, ik heb hem ontmoet.”

“Ik vertrouw die vent voor geen meter. Hij is ooit aangeklaagd voor de moord op zijn zus, en ook al hebben ze geen sluitend bewijst tegen hem kunnen leveren. Ik blijf het een raar verhaal vinden. Het is een fabuleur, een fantast, en misschien nog een gevaarlijke ook.”

“Goh… eh…”, ik weet even niet wat ik hierop moet zeggen.

“Sorry Koen, dat ik je hiermee lastigval, maar ik weet dat jij ook om Maud geeft, ze is de moeder van jullie kinderen.”

“Waar heb je al die info vandaan?” Je gaat iemand niet zomaar beschuldigen.

“Zoek maar eens op internet. Zijn echte naam is: Johannes Laurentius de Jong.”

“Okee, doe ik.”

“Bel me morgenochtend maar terug. Ik wil niet te lang wachten met ingrijpen. Ze is met hem op reis, misschien is ze wel in gevaar.”

“Ik bel je zodra ik wat meer heb uitgevist.”

“Wat moet je uitvissen?” Achter me staat een lachende Loretta.

“O iets met werk.” Het is eruit voor ik er erg in heb. Ben ik nou echt aan het liegen tegen mijn vriendin?

