Ik krijg het niet mijn kop uit. Die aardige vent, Casper heet hij, die me in alle eerlijkheid vertelde dat hij twijfelde over zijn aanstaande huwelijk. Niet omdat hij niet van zijn vriendin houdt, maar omdat hij zijn kans om nog eens vader te worden daarmee vergooit. Zijn vriendin had nooit kinderen gewild en hij was daarin meegegaan, maar nu hij met haar ging trouwen wist hij het niet zeker meer. Met haar kon hij die discussie nooit meer aangaan. Zij was inmiddels halverwege de veertig, maar hij kon natuurlijk nog wel een kind krijgen. Na een paar dagen besluit ik hem te appen. En, ben je eruit? vraag ik op de man af.

Hee ouwe! krijg ik alleen terug.

Ik wacht even of er nog meer komt en schrijf dan: Bij twijfel niet kopen, zeg ik altijd. Maar of dat bij een huwelijk ook zo werkt, weet ik niet.

Nu zie ik dat hij aan het typen is. Dan verschijnt: Kan ik jou even live spreken?

In het café is het rustig op dit tijdstip. Casper zit al aan een tafeltje. “Dank je dat je zo snel kon komen, kerel.” Hij slaat me amicaal op mijn schouder.

“Als je je nieuwe beste vriend twee dagen voor je huwelijk wil spreken neem ik aan dat het ernstig is”, reageer ik.

“Dat kun je wel zeggen...” We bestellen koffie, er wordt nog wat over onzindingen gekletst en dan komt het hoge woord eruit. “Ik wil niet meer trouwen.” Hij zucht diep en wrijft nerveus over zijn kin.

“Pittig”, zeg ik. “Hadden we niet beter bier kunnen bestellen? Of een dubbele whisky.” Het lukt me om een glimlach op zijn gezicht te krijgen. Maar dan zinkt hij weer in diep gesteun. “Ik weet niet hoe ik het haar moet zeggen.”

“Je hebt nog niks gezegd?!” Stomverbaasd kijk ik hem aan.

“Nee. Dank je, Koen, dit helpt niet.”

“Kunnen wij ook twee bier krijgen?” Zeg ik tegen de ober die twee koffies voor ons neerzet.

“Dat gesprek tussen ons bleef maar door mijn hoofd spoken”, zegt Casper somber.

“Ik had hetzelfde.”

“Vanochtend toen ik wakker werd wist ik het ineens. En prompt appte jij.”

“Telepathie.”

Een uur laten zijn we behoorlijk aangeschoten en hebben we een plan van aanpak gemaakt. Niet alleen hoe we het aan zijn vriendin moeten vertellen, maar vooral ook hoe we ons leven gaan leiden. Hij is straks zijn vriendin kwijt, maar hij heeft er een vriend bij.

