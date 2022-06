Dagboek Koen: “De ogen van Loretta kijken kwaad boven haar masker uit”

Op Schiphol. Wat een ellende. We halen het vliegtuig op het nippertje, en komen dan achter een vrouw te zitten die na het opstijgen haar mondmasker afzet en weigert om hem weer op te zetten. De stewardess probeert op haar in te praten, maar ze heeft er geen boodschap aan. Loretta stoot me nog aan, maar ik houd het niet meer uit. Dus ik zeg: “Doe nou gewoon wat die stewardess zegt, anders had je niet moeten boeken, want dit zijn nou eenmaal de regels.”

Draait die vrouw zich om met een hoofd waar de agressie vanaf spat. “Waar bemoei jij je mee?” zegt ze. “Een van de slaven van de overheid zeker?”

“Slaven? Ik ben een burger met rechten en plichten”, zeg ik. “Volgens mij geldt dat ook voor u.”

“Deze hele poppenkast alleen is een groot politiek spel”, reageert ze fel “Dat u kennelijk te dom bent om dat te zien is al erg genoeg, maar dat u mij ook nog gaat vertellen wat ik wel of niet moet doen, daar pas ik voor.” Ze spuwt kleine druppeltjes speeksel in mijn gezicht terwijl ze praat.

“Prima, maar dan pas ik ervoor om nog langer in uw buurt te zitten”, zeg ik.

“Ik ook!” zegt een oude dame die rechts van ons zit.

“Hier idem!” zegt nog een man. Nog twee mensen steken hun hand op. De stewardess overziet het geheel met een hopeloze blik.

“Dat is dan toch echt jullie probleem”, zegt de vrouw, stuurs draait ze zich weer om.

“Nou mevrouw, dat is het niet, want wij moeten ons als KLM ook aan de regels houden”, zegt de stewardess. “Dus ik verzoek u nog een laatste keer uw mondmasker op te zetten, anders moeten we maatregelen nemen.”

“Maatregelen? Tsst. Wat kun je doen. Mij arresteren?” Na deze opmerking van de vrouw loopt de stewardess weg.

Naast me gaat Loretta plotseling staan. “Mevrouw, u zet nu uw mondkapje op, anders doe ik hem persoonlijk bij u op.”

Ik zie dat ze het meent.

Ondertussen klinkt over de intercom de mededeling dat mensen die zich niet aan de regels houden, zullen worden opgewacht politie aan de grond.

“Nou, wat wordt het?” De ogen van Loretta kijken kwaad boven haar masker uit.

“O en nu ben ik een zeker een racist als ik weiger?”

Ik weet dat Loretta haar kookpunt nu bijna heeft bereikt. “Ik tel tot drie!” zegt ze. Ik zet me schrap... En dan, net voordat ze bij drie is, zet de vrouw haar masker toch weer op.

