Net terug van het weekend, dat zoveel leuker eindigde dan het begon, komt het appje Maud binnen of we willen eten. Ik denk meteen: er zit hier een adder onder het gras, maar Loretta vindt me cynisch. Dus is mijn antwoord naar Maud: ‘Gezellig, laten we dat doen.’

Van wie Maud gehoord heeft dat Kaj mijn zoon is, weet ik niet, maar het is meteen duidelijk dat hij de adder was. Haar vriend John gaat meteen de aanval in. Wat voor een type is dat überhaupt zeg; hij kleedt zich of hij nog 25 is, volgens mij verft hij zijn haar, en het zou me niks verbazen als hij botox in zijn gezicht heeft gespoten. Een freak, zo zou ik hem willen omschrijven. Maar goed, hij begint meteen te blaten en ik voel aan alles: dit gaat mis. Dus ik kap de boel af en vertrek. Idiotie! Wel voel ik meteen ook medelijden met Maud dat ze met zo’n verknipt persoon aan het daten is.

Loretta, die achter mij aan is gekomen, vraagt of ik het niet nog eens wil proberen. Ik heb veel voor haar over, maar dat doe ik niet.

“Kom op Koen. Als we het nu niet proberen, lukt het nooit meer”, zegt ze. “En trouwens, je ziet nou toch ook zelf dat die John eigenlijk best een vage kerel is. Dus sta er gewoon boven. Het is voor Maud en de kinderen dat je dit doet.”

“Sorry schat, maar ik weet dat dit uit de hand gaat lopen. Ik ken mezelf.”

“En als ik het alleen probeer?” vraagt ze dan met een zucht.

“Ga gewoon lekker mee naar huis.” Ik vraag niet vaak iets, maar dit keer wil ik dat ze meegaat. Ineens verschijnt die John om de hoek. Ik trek Loretta achter een muur. Gelukkig heeft hij ons niet gezien. Samen kijken we hoe hij wegloopt.

“Dat is dus ook gezellig geëindigd tussen hem en Maud”, zeg ik sarcastisch.

“Zie je, ik ga met haar praten”, zegt Loretta. “Trouwens ik moet wel, ik heb mijn telefoon laten liggen.”

Chagrijnig over uitkomst van deze avond ga ik in mijn bed en ga kijken naar Formule 1 serie. Daar vindt Loretta nooit wat aan, en ik knap er altijd van op. Een uur later komt ze thuis. “Je had helemaal gelijk, Maud is net zo overtuigd van haar gelijk als hij. Het was totaal zinloos.”

“Zie je wel”, zeg ik, maar eigenlijk baal ik nu nog meer. Stiekem had ik gehoopt dat het iets zou oplossen. Ik ken Maud, zij is geen kwaad mens.

