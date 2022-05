Dagboek Koen: “Een goede vriend laat je niet zomaar in de steek”

“Ga je nu alweer met Casper op pad?” was het lachende commentaar van Loretta voordat ik de deur uitging.

“Natuurlijk, een goede vriend laat je niet zomaar in de steek.” Ik had haar stevig tegen me aan gedrukt en beloofd dat ik niet te laat thuis zou zijn.

Fluitend kom ik aan bij de afgesproken plek, waar we gaan golfen. Ik heb nooit willen golfen, maar Casper overtuigde me. “Bij een nieuw leven horen nieuwe avonturen.”

“Hé kerel, het is vooral jouw nieuwe leven”, had ik gezegd. “Niet het mijne.”

“Met jou ben ik al wezen varen, dus niet zeiken”, had hij de discussie afgekapt.

Ik schrik van het golfkarretje dat me van achteren bijna aanrijdt. “Instappen!” klinkt het. Met een brede grijns vanonder zijn platte pet kijkt Casper me aan. Wanneer ik naast hem ga zitten zegt hij: “Knickerbockers vergeten?”

“Ja, en die geruite sokken ook. Gassen, maat.”

“Eh... Koen, je weet dat dit een elektrisch voertuig is, toch?”

“Ga nu maar. Hoe sneller deze torture voorbij is, hoe beter.”

Hij heeft het uitgemaakt met zijn vriendin, twee dagen voor hun huwelijk. Hoewel hij zich had voorgenomen om het nuchter te doen, stond hij kacheltje lam voor haar en sprak met dubbele tong de woorden: “Ik wil niet met je tlouwen. Solly.”

Drama natuurlijk. Niet alleen bij haar vrienden en haar familie, maar bij iedereen. Het was “schandalig, vernederend, kwetsend tot op het bot, stuitend”, iemand noemde het zelfs “ziek!”

Zij was volledig geflipt en had hem aangevallen met haar voor de bruiloft gemanicuurde nagels. Alle verwensingen die ons idioom rijk is, had ze naar zijn hoofd geslingerd.

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.