Waar Maud mee bezig is mag Joost weten, maar Loretta vertelde dat ze nog maar heel weinig bij haar moeder komt. Nou snap ik best dat als je moeder een soort plant is geworden dat je minder gaat, maar het blijft wel je moeder. Ik dacht eerst: ik ga er niks van zeggen, het is haar leven. Maar het bleef me toch dwarszitten, omdat Loretta zich de hele dag voor mensen als haar moeder uitslooft. Loretta zelf zit er niet mee. “Ik ben ervoor om dat laatste deel van hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Ik begrijp best dat de ze hun ouders liever herinneren zoals ze vroeger waren. En je moet ook niet vergeten dat veel kinderen er al een heel traject van mantelzorg op hebben zitten. Jij weet hoe vermoeiend dat is.”

Ik wil Maud bellen om het haar in te wrijven, maar ze reageert niet. Ik vind het niet des Mauds om haar moeder zo lang alleen te laten, dus ik besluit om haar zus te bellen om te vragen wat er aan de hand is.

Gladde aal

“Koen...” Er valt een stilte. Het lijkt of Juliet eerst moet nadenken wie ik ook alweer ben. “Koen! Wat een verrassing. Is er iets?”

“Dat wilde ik aan jou vragen. Babs heeft allang geen bezoek meer gehad.”

“Ach ja, dat is ook sneu. Maar de laatste drie maanden weet ze al niet meer wie wij zijn. Zelfs Maud is ze nu vergeten.”

“Maar dat wil toch niet zeggen dat ze geen bezoek meer kan ontvangen?”

Juliet schiet in de lach. “Wat is er met jou gebeurd? Aangeraakt door Florence Nightingale?”

“Flauw. Jou verwachtte ik niet veel op het bezoekuur, maar Maud...”

“En bedankt, éx-zwager. Maud is verliefd, of eigenlijk wás verliefd, maar dat ging niet helemaal zoals verwacht.”

“Dat had ik wel kunnen voorspellen. Die kerel is totaal niet haar type.”

“O nee? Waarom niet?”

“Een gladde aal. Er is iets met hem.”

“Misschien vind je hem te knap?”

Juliet en ik hebben altijd een stekelige relatie gehad, maar dit gesprek loopt wel heel slecht.

“Nee, maar ik wil wel dat ze een leuke vent krijgt. Een die te vertrouwen is.”

“Bel je nou om je te beklagen over het bezoek aan Babs of om mij uit te horen over de vriend van Maud?”

Ik kap het gesprek af. Toch stelde ze een goede vraag. Waar belde ik voor? Omdat ik bezorgd ben over Babs of over Maud?

