Ik ben blij dat ik het ben aangegaan. Soms moet je iemand even face-to-face zien om te weten hoe diegene er echt over denkt. Voor mij is nu duidelijk dat Lot onder druk staat van haar vriend Roef, en dat dat geen frisse kerel is. Nu ik weet dat zij zelf niet negatief staat tegenover mijn betrokkenheid als vader, maar dat ze gewoon bang is, kunnen we een plan gaan maken.

Ik heb voorgesteld om als eerste een DNA test te gaan doen. Dit gaan we niet tegen Roef zeggen, dus we laten de uitslag naar mijn adres sturen. Vervolgens zal Lot bewijs gaan verzamelen dat hij agressief gedrag vertoont. Dit moet ook allemaal in het geheim gebeuren. Dus ze gaat stiekem opnames maken wanneer hij weer eens flipt enzo. Pas wanneer de uitslag bewijst dat ik de vader ben van dat kleine mannetje, en zij voldoende bewijsmateriaal heeft, zal ik haar met de kleine en haar spullen naar een blijf-van-mijn-lijfhuis brengen. Dit wordt tricky, want je weet niet hoe zo’n Roef daarop zal reageren.

Wanneer het meevalt, wil ze hem vragen het ouderlijk gezag op te geven. Zal hij dat echter weigeren, dan begint ze een kortgeding tegen hem. Heftig allemaal, maar kennelijk kan het niet anders. Ik moet eerlijk toegeven dat ik twee keer achter mijn oor gekrabd zou hebben voordat ik dit zou doen als dat kleine mannetje er niet bij was geweest. Hij keek zo vrolijk en helder uit zijn blauwe oogjes, dat mijn mannenhart smolt. Het idee dat dit ook echt mijn kind kan zijn probeer ik nog maar een beetje te parkeren tot we de uitslag van die test hebben.

Thuis heb ik alles aan Loretta verteld. Ik had verwacht dat ze er hetzelfde in zou staan als ik, maar dat was schrikken. “Die vrouw is gek, Koen,” zei ze, “anders zou ze toch niet zo’n vent kiezen.” Natuurlijk heeft ze een punt, maar wat dan? Ik vermoed dat het toch met jaloezie te maken heeft. Om haar te laten zien dat zij de enige is voor mij heb ik een romantisch weekend Rome geboekt. Dus terwijl ik met een bos rozen voor haar sta en een kaart waarin ik mijn verrassing aankondig, begint ze te huilen. “Je hebt toch niks goed te maken Koen?” zegt ze, terwijl de tranen over haar gezicht lopen. Soms begrijp ik vrouwen echt niet.

