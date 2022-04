Dagboek Koen: “Je bent nooit te oud om te trouwen, toch?”

Ik dacht dat het een standaard vrijgezellenweekend zou worden, met veel dronken mannen, eventueel een stripper en kotsen over de railing. Maar deze bruidegom is van mijn leeftijd en heeft slechts een handvol vrienden uitgenodigd. Ze drinken ook aardig wat, maar zonder de stripper, zonder de platte grappen, zonder braakpartijen. Deze heren zitten met elkaar te filosoferen over het leven, met kwaliteitswijn en goede muziek. Er gaat een jointje rond, maar de bruidegom weigert. Ze vragen of ik erbij kom zitten. Normaal hou ik me liever afzijdig, nu besluit ik toch maar bij de club vrienden aan te schuiven. De kaarten zijn net op tafel gekomen. “Strippoker, zonder stripper”, merkt een van de mannen droog op.

“Hoezo?”, vraagt de bruidegom. “Jij kunt je kleren toch wel uittrekken?”

“Wie daar nou lol aan beleeft.”

“Wij!”, roept de rest in koor.

“Normaal zou ik het zo doen,” reageert de bruidegom droog, “maar de schipper zit erbij.” Hij klopt me op de rug.

Na een lange avond kaarten, lachen, wijn drinken en af en toe een diepzinnige opmerking, gaat iedereen naar zijn hut. Terwijl ik nog wat opruim, komt de bruidegom naar me toe. “Hee man, bedankt. Je hebt een mooi schip.”

“Ben je een beetje klaar voor de grote dag?”, vraag ik aan hem.

Hij kijkt me aan met een gezicht dat ik lastig kan peilen. “Rook jij?”, vraagt hij dan.

“Nee, al lang geleden gestopt.”

“Ik ook, maar dit is nou zo moment om nog een sigaret te roken op het dek.”

“Afzakkertje doen?”

Nooit te oud om te trouwen

Terwijl de boot zacht kraakt en deint, zit ik met de bruidegom op het voordek met een fles grappa. “Deze hou ik altijd apart voor noodgevallen”, zeg ik terwijl ik twee glaasjes inschenk.

“Voor gevallen zoals ik”, zegt hij.

“Bijvoorbeeld. Hoewel ik niet goed kan inschatten hoe hoog de nood is.”

Hij lacht. “Ach, het is niet eens zo erg allemaal, maar…” Hij zoekt naar woorden. “Mijn vriendin en ik zijn al jaren samen. Het plan om te trouwen kwam van haar. Ik dacht dat zij net zoals ik niet in dat boterbriefje geloofde. Waarom ze ineens toch wil trouwen had puur te maken met de romantiek, volgens haar.”

“Je bent nooit te oud om te trouwen, toch?”

“Dat zou je zeggen, hè.” Hij slaat het glaasje achterover. “Maar wel om kinderen te krijgen. Zij wilde ze niet, ik wilde ze wel, maar had me bij haar keus neergelegd. Maar de laatste tijd vraag ik me af waarom ik zo snel heb opgegeven. Voor haar is het nu te laat, maar ik zou…” Hij maakt zijn zin niet af. “Tijd om naar bed te gaan.”

