Dagboek Koen: “Lot is duidelijk bang voor haar vriend”

Lot is duidelijk bang voor haar vriend. Hoe is het mogelijk dat die vrouw die ik leerde kennen als jong, onafhankelijk en vrij, nu onder plak zit van haar agressieve verkering? De man die mijn kind als zijn zoon heeft erkend...

Ik ga met haar naar het park. Ze wilde per se afspreken op een plek waar niemand het zou kunnen doorvertellen aan Roef, haar vriend. We gaan op een bankje zitten omdat ze de kleine Kaj moet voeden. Ik nam aan dat ze dat met een flesje melk zou doen, maar ze legde hem in de juiste positie en trok haar truitje omhoog om hem borstvoeding te geven. Ik draaide gegeneerd mijn hoofd weg. “Het is prima als je kijkt, het is gewoon de natuur”, zei ze.

“Geef je hem nog steeds borstvoeding?” Ik meen me te herinneren dat Maud daar na een maand of vijf wel klaar mee was.

“Het is het beste wat ik hem kan bieden”, zegt ze zacht. “Hij heeft al niet zo’n makkelijke start gehad.”

“Nee nee”, mompel ik. Ik moet maar ter zake komen. “Het is spijtig dat het allemaal zo is gelopen, maar het is goed dat je aan het belang van Kaj denkt.” Zijn naam uitspreken voelt nog vreemd. “Dus hoe kunnen we het beste de dingen regelen?”

“Het probleem is Roef. Hij zal het nooit accepteren”, ze kijkt even schichtig om zich heen.

“We kunnen het zo spelen dat ik het vaderschap opeis, dan treft jouw geen blaam”, zeg ik. “Ik heb al het een en ander uitgezocht en dit advocatenkantoor is heel goed in familierecht.” Ik overhandig haar een folder. Casper had me aangeraden het meteen goed te doen, al zijn de kosten giga. Als je begint met touwtrekken, wordt het uiteindelijk alleen maar duurder.

Een fietser passeert ons met een vriendelijke knik. “Ken je hem?” vraagt Lot gealarmeerd.

“Nee, geen idee, soms groeten mensen gewoon”, stel ik haar gerust. “Nou, wat denk je?”

“Ik weet het niet”, zegt ze aarzelend.

“Hij kan niet de vader zijn, toch?”

Ze schudt haar hoofd.

“Hij weet dus ook dat ik de vader ben. Maar als jij nou zegt dat ik het destijds niet wist, dan kan ik verklaren waarom ik het niet eerder heb geprobeerd.”

Ineens begint ze te snikken. Zelfs de kleine houdt op met drinken en kijkt verbaasd naar zijn moeder op. “Ik... ik heb gezegd dat ik nooit iets met jou te maken wilde hebben. Dat was zijn eis om Kaj te erkennen.” Haar hand trilt terwijl ze haar gezicht probeert droog te vegen van de tranen die blijven stromen. “Ik heb er zo’n puinhoop van gemaakt, Koen.”

