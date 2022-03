Dagboek Koen: “Maarten is eind veertig en nu pas uit de kast”

Maarten heeft het hele verhaal uit de doeken gedaan. Op jonge leeftijd wist hij al dat hij op mannen viel, maar dat stond hij voor zichzelf niet toe. Het was de eerste keer dat ik me serieus kon voorstellen hoe lastig dat moet zijn. Mijn zoon heeft daar gelukkig minder lang over gedaan, maar ik realiseer me dat het ook voor hem een ‘ding’ was. Ik herinner me nog hoe ik daarop reageerde, en daarvoor schaam ik me met terugwerkende kracht. Ik kon gewoon niet geloven dat mijn eigen zoon homo was. Waaruit ook bleek dat ik hem als een verlengstuk van mezelf zag. Maarten is eind veertig en nu pas uit de kast gekomen.

Hij vertelde dat hij vaker signalen had afgegeven naar mij, dat hij een paar keer had geprobeerd het gesprek te beginnen, maar dat ik er totaal niet op was ingegaan. Ik vroeg hoe het dan met al die vrouwen zat waarmee hij op date ging. Dat waren altijd al mannen, volgens Maarten, maar dat had hij natuurlijk niet gezegd. Na zijn mislukte huwelijk - dat niet voor niks kinderloos was gebleven - had hij het vorig jaar nog één keer met een vrouw geprobeerd. Degene voor wie ik het veld moest ruimen omdat hij plotseling ging samenwonen. Maar zij was meer een maat dan een liefdespartner. Ze hadden het nog jaren kunnen volhouden, zoals veel stellen dat volgens hem doen. Toen dat misging, besloot hij niet langer verstoppertje te spelen. Zijn ex-vrouw was de eerste die het hoorde.

“Maar als jullie nooit seks hadden, moet ze dat toch geweten hebben?” vroeg ik onnozel.

“We hadden natuurlijk wel seks”, zei hij. “Maar altijd in het donker.”

“Daar hadden nog best kinderen kunnen komen”, zei ik.

Hij gaf toe dat hij er op zijn vijfentwintigste al een knoop in had laten leggen. Dat was dus al gebeurd voordat hij zijn vrouw ontmoette.

Terwijl hij me dat allemaal zo eerlijk vertelde, met zijn blik op de snelweg zijn handen om het stuur, overviel me ineens een gevoel van medelijden. “Super K voor je, Maart”, zei ik gemeend.

