Dagboek van Koen: “De leukste trouwlocaties zeggen meteen ‘nee’ op onze datum”

Loretta en ik gaan op een woensdagmiddag langs verschillende trouwlocaties. Buiten regent het pijpenstelen – eindelijk weer, zou ik bijna willen zeggen. Loretta heeft deze gevarieerde tour samengesteld. Als eerste belanden we op een boerderij waar we op het stro moeten dansen in de voormalige koeienstal. Het ruikt er nog naar koeienstront. Misschien is dit leuk voor een stel dat op een boerderij is opgegroeid, maar het is niks voor ons. Toch knikken we geïnteresseerd en Loretta stelt wat beleefdheidsvragen.

De tweede locatie is een oude fabriek, waarvan ik me niet kan voorstellen dat het er ooit gezellig gaat worden. Hoe vaak de eigenaar ons ook op het hart drukt dat het echt heel mooi en intiem kan worden aangekleed. Dan komen we bij een groot landhuis, maar ook daarvoor moeten we onze gastenlijst minstens verdubbelen om de zaal te kunnen vullen. De derde locatie is een soort hippieplek aan het strand met allemaal tenten. Op zich niet slecht, maar zodra we het over de datum hebben – 15 september – zegt de vrouw met uitschietende stem naar boven: “Bedoelt u dit jaar?” De locatie blijkt de komende anderhalf jaar al vol te zitten.

Dan is er nog een oud fort in de Beemster. Daar zouden we alles op één locatie kunnen doen, en het ziet er prachtig uit, maar ook dat blijkt al vol te zitten. Loretta kijkt me schuldig aan. “Sorry, toen ik deze afspraken plande hadden we de datum nog niet bepaald.” Bij de volgende afspraak is het eerste wat we vragen: “Hebben jullie nog wel plek op 15 september?” De leukste locaties zeggen meteen: “Nee”, de minder leuke locaties hebben vaak al een optie staan op die dag. Alleen de eigenaar van de laatst locatie, die meer lijkt op een bejaardensoos, zegt blij: “15 september? Ja, dat kan nog!” Aan het einde van de dag ben ik kapot.

“Laten we dan maar weer teruggaan naar die eerste koeienstal”, zeg ik tegen Loretta. Maar ze kijkt me sip aan en schudt haar hoofd. “Ik had echt iets romantisch in mijn hoofd. Dat ik tussen hoge bomen kom aanlopen. Of dat ik met een bootje kom aanvaren… en dat jij me dan opwacht.”

“Wacht eens”, zeg ik. “Zouden we het misschien op een boot kunnen doen?”

“Jouw boten zijn daar echt te klein voor, Koen.” Haar toon is afgemeten.

“Dat bedoel ik ook niet, maar ik ken genoeg mensen die grotere boten bezitten.” Loretta’s blik verzacht iets.

“Dat wordt alleen niet op hakken lopen voor de dames. Maar als je dat niet erg vindt…”