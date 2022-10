Dagboek van Koen: “‘Dus eigenlijk is Roy het slachtoffer?’, lacht Sunny cynisch”

Ik spreek Sunny in haar huis, op het moment dat ze net met de meiden heeft gegeten en ze nog heel even tv mogen kijken. Ik zie hoe strak ze alles geregeld heeft: de meisjes luisteren goed naar haar, haar huis is netjes opgeruimd. Zelfs Maud had het vroeger niet zo perfect voor elkaar. Ondertussen ziet Sunny er wel afgemat uit. “Druk zo, met de kinderen zeker”, zeg ik om het gesprek te openen.

“Mama heeft je zeker gestuurd”, zegt ze terwijl ze voor mij een kop thee maakt.

“In één keer goed geraden.” Ik probeer vrolijk te klinken.

“Zo typisch.” Sunny schudt haar hoofd. “Jaren roept ze tegen me dat ik voor mezelf moet opkomen, dat ik me niet moet laten piepelen. Door niemand niet en zeker geen man, en nu moet jij mij komen zeggen dat ik Roy moet vergeven zeker.” Terwijl ze praat zet ze de afwasmachine aan, ruimt ze nog wat van tafel en zet ze de thee voor mijn neus. Pas dan gaat ze zitten en kijkt ze me met een doordringende blik aan. “Koen, jij kent mijn moeder nog niet zo lang, maar ik kan je vertellen dat ze ook vaak boos is geweest. Met name op de mannen die haar leven zijn gepasseerd. En nu is uitgekomen waar ze me altijd voor heeft gewaarschuwd, moet ik ineens vergevingsgezind zijn?” Ze zucht diep.

Ik had deze directe reactie niet verwacht en vertel maar gewoon wat ik denk. “Sunny, je hebt het allemaal perfect voor elkaar. Het is ongelofelijk hoe jij dit allemaal fixt met je dochters, het huishouden, je werk. Eigenlijk heb jij helemaal geen man nodig. En dat is misschien wel het punt waarop het is misgegaan. Ik zou mezelf ook overbodig gaan voelen in zo’n geoliede machine.”

Er volgt een cynisch snuiflachje van Sunny. “Dus eigenlijk is Roy het slachtoffer?”

“Nee, ik wil alleen maar zeggen dat jullie eerder hadden moeten praten over hoe je in deze relatie zit. En of de rol die je kreeg in het toneelstuk dat ‘gezin’ heet, ook de rol was die je wilde. Snap je wat ik wil zeggen?”

Ze kijkt me niet aan, blijft naar beneden staren. Dan zie ik twee tranen over haar wangen naar beneden rollen.

“Sunny, ik weet niet of het je ooit lukt om Roy te vergeven”, zeg ik. “Maar voor ik hier kwam heb ik met hem gesproken, omdat ik wilde weten of hij echt spijt heeft. En ik zweer het je: dat heeft hij. Misschien is het nog niet te laat om samen het gesprek aan te gaan.”

