Dagboek van Koen: “Heel even heb ik de neiging om op te springen en te roepen dat mij niks mankeert”

In de verte hoor ik een lied. Het is slecht gezongen, vals zelfs, toch hoor ik het graag. Het lijkt of het me heen en weer wiegt. Dan verdwijnt de stem en klinkt er zachte plof. Ik open traag mijn ogen. In de kamer is het donker, ik zie oplichtende cijfers 3:22, dat zal een tijdsaanduiding zijn. Mijn lijf doet me overal pijn, desondanks probeer ik omhoog te komen maar mijn spieren lijken niet sterk genoeg. Ik hoor iemand zwaar kreunen. Dan zwaait er een deur open, een vrouw buigt zich over me heen. ‘Ja, hij is wakker!’ Ze heeft het kennelijk niet tegen mij, anders zou ze in een andere vorm tegen me praten.

‘Hee Koen!’ hoor ik een bekende stem zeggen. Voor me verschijnt het gezicht van Loretta. Ik heb de neiging om haar naam uit te spreken, om de klanken te proeven met mijn mond, ze te laten resoneren in mijn gezicht, maar ik kan niks zeggen. ‘Lieverd je bent wakker,’ herhaalt ook zij de woorden van die eerdere vrouw. ‘Schat... Ik dacht... niet huilen, Koen,’ zegt ze terwijl ze met haar zachte handen over mijn wangen aait. Ik snap het niet, zij is zelf degene die huilt, waarom troost ze mij dan? ‘Ik was even bang dat je er tussenuit wilde piepen, maar het komt goed. Echt, het komt goed.’

Het besef komt met een klap. Ik had een ongeluk. Hoe lang is dat geleden? In welk ziekenhuis lig ik, wat hebben ze met me gedaan? Krachtiger nu span ik mijn buik aan en open mijn mond. ‘Wat is er ge...’ verder kom ik niet.

‘Ze hebben je meteen moeten opereren, Koen.’ Ze spreekt de woorden zachtjes uit, alsof ze pijn kunnen doen, terwijl haar haren juist zachtjes kriebelen tegen mijn voorhoofd. ‘Je had een gescheurde milt en hebt veel bloed verloren, maar ze hebben je gered.’ Heel even heb ik de neiging om op te springen en te roepen dat mij niks mankeert, helemaal niks! Ik wil niet ziek zijn, een ongeluk gehad hebben. Waarom kreeg ik dat ongeluk eigenlijk? Ik zoek in mijn geheugen. ‘Ik ga de kinderen appen dat je wakker bent,’ zegt Loretta op een toon alsof ze vindt dat er wel weer genoeg gesproken is. ‘Julian en Rosa zijn iedere dag langs geweest. En Kai om de dag.’

Ineens komt er een kramp naar boven die mijn keel dicht snoert. Ik hoor de lange uithalen van een man die huilt en besef dat ik het zelf ben.