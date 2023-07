Dagboek van Koen: “‘Ik dacht juist dat jullie uit elkaar zouden gaan’, zegt Maud”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

“Maar waarom wilde jij me spreken?” vraagt Maud om de aandacht te verleggen van haar naar mij. “Je zei dat het belangrijk was.”

“Ja, klopt!” zeg ik. “Loretta en ik gaan trouwen.”

Ze kijkt me uitdrukkingsloos aan. Ik zet me schrap. Waarom weet ik niet, maar ik heb geen idee hoe dit zal vallen. Maud kan zomaar iets lulligs zeggen, uit pure jaloezie of weet ik veel waarom. Ze kan in huilen uitbarsten op de gekste momenten, en dit zou zo’n moment kunnen zijn. Of ze reageert overdreven blij voor me. Maar ze kijkt me nu volstrekt blanco aan. “Wat vind je ervan?” vraag ik dan maar.

“Ik… ik weet niet wat ik moet zeggen”, reageert ze.

“Nee, dat zie ik”, zeg ik droog.

Maar dan begint ze ineens hysterisch te lachen. “Dit is zo grappig, dit is zo grappig”, zegt ze tussendoor. En dan volgt opnieuw een lachsalvo dat grenst aan gekte.

“Wat is er zo grappig?” vraag ik, wanneer ze eindelijk een beetje bedaart.

“Nou, ik dacht dat je me wilde vertellen dat jullie uit elkaar gaan. De laatste tijd voelde ik dat jullie spanning hadden.”

“Spanning?” herhaal ik alsof het een vies woord is.

“Nou ja, gewoon gedoe. Niet dat het erg is, dat heeft iedereen wel eens, maar dit is het laatste wat ik had verwacht.” Ze kijkt me onderzoekend aan. “Waarom?” vraagt ze dan.

Ik vraag me af wat Maud heeft meegekregen over de kleine barsten die in onze relatie waren ontstaan nadat Loretta door Kai werd geconfronteerd met haar eigen jeugd. Ze trok zich terug en werd depressief. Zou mijn dochter dat verteld hebben? Anyway, geen zin om dat te vragen. Het was inderdaad een kleine crisis, die me des te meer deed beseffen dat ik er voor haar wil zijn.

“Omdat ik van haar houdt, Maud. Daarom. En omdat we beiden de ouders van Kai willen zijn.”

“Sorry dat ik zo stom reageerde”, bindt ze dan in. “Het is gewoon dat de scheidingen en huwelijken in mijn omgeving elkaar zo snel afwisselen. Net als ziekte en geboorte. Het leven gaat zo razendsnel.” Dan legt ze haar hand op mijn arm en zegt plechtig: “Gefeliciteerd, ik ben heel blij voor jullie.”

Als ik even later naar huis loop heeft Kai er genoeg van. Hij wil uit zijn buggy, desnoods met geweld. Dus maak ik hem los en laat hem erachter lopen. Met zijn kleine armen houdt hij zelf de buggy vast en duwt het ding vooruit. Tevreden kijkt hij naar me om, dit heeft hij mooi voor elkaar. En het is op dat moment dat ik besef dat ik zielsgelukkig ben.