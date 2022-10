Dagboek van Koen: “Ik had het gevoel dat er nog iets was tussen Maud en mij”

Het mag vreemd klinken, maar in mijn rol als bemiddelaar voel ik me top. Wie had dat ooit gedacht: Koen, de man die al uw problemen oplost! Natuurlijk wist ik wel dat ik op een ‘oude-jongens-krentenbrood’-manier kon babbelen, waarbij ik zijdelings wat adviezen gaf. Maar dat was meer tegen klanten die een paar dagen bij me op de boot zaten en de metaforen over ‘het leven als een grote zeereis’ wel diepzinnig vonden. ‘Je moet durven loslaten en je overgeven aan de beweging van de golven.’ ‘Roeien met de riemen die je hebt, en met de zeilen die je kunt hijsen.’ ‘Altijd bereid zijn een andere koers te varen.’ ‘Schoon schip maken is vaak beter dan de schepen achter je te verbranden.’

Maud lachte zich altijd slap om die cliché’s waarop ik mijn eigen variatie had gemaakt. De passagiers die me ongevraagd hun problemen vertelden, turend over het IJsselmeer, stelden ze wel op prijs. Bij het verlaten van de boot gaven ze me een stevige pakkerd of een ferme schouderklop met ‘bedankt man, je hebt me echt geholpen!’

Loretta lacht niet om mijn levenswijsheden, ze neemt ze zelfs zo serieus dat ik door haar word aangespoord om er meer mee te doen. Het is gek, want ik had de laatste tijd het gevoel dat er nog iets was tussen Maud en mij. Dat we misschien niet uit elkaar hadden moeten gaan, omdat we zoveel gedeeld verleden weggooien.

Ik was bang dat Loretta dat doorhad. Ze voelt nogal veel aan en zeker met haar occulte bagage lijkt ze door mij heen te kunnen kijken. Hierdoor gedroeg ik me op voorhand al schuldig, terwijl er letterlijk niks gebeurd was. Maar ze had totaal niks door en was juist extra lief, zei dat ik me meer met mijn familie – en de hare – moest bemoeien omdat familie alles is. Ja, dat zei ze.

Dus ging ik met mijn kinderen eten en ging het gesprek met ze aan. Het leverde me oprecht een betere band met ze op. Julian vroeg me vorige week of ik wilde helpen om zijn nieuwe woning op te knappen. Dat zou hij eerder nooit gevraagd hebben. Dus, ja, ik ben ongelofelijk blij en gelukkig met Loretta. Ze is mijn grote liefde.

Sta ik te klussen bij mijn zoon, wordt er om zeven uur ’s avonds aangebeld. We wilden net stoppen om een hapje te gaan eten, staat Maud voor de deur omdat ze spontaan naar Maastricht was gereden. ‘Spontaan’, ja hoor...