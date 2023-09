Dagboek van Koen: “Ik heb geen idee waar ze het over hebben”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Omdat Rosa zo goed kan regelen hebben we haar gevraagd om ceremoniemeester op ons huwelijk te zijn. Maar of dat een goed idee was…

“Ik snap dat je mama er niet bij wil hebben, maar ik begrijp het nog steeds niet.” Ze zit bij ons aan tafel om de grote dag door te spreken.

“Snappen en begrijpen zijn twee dezelfde dingen”, zeg ik grappend.

Haar antwoord is een boze blik.

“Laat het gewoon, Rosa”, zeg ik. “Mama zit er zelf ook niet op te wachten.”

“Jawel hoor. Maar dat zal ze nooit toegeven.” Ze bijt even op haar onderlip. “Of vond Loretta het niet oké? Zij en mama gaan prima samen toch?”

“Rosa, alsjeblieft! Dit is geen familiereünie, dit is ons huwelijk!”

“Dus zover zijn jullie al gekomen”, zegt Loretta die met koffie uit de keuken komt. “Dat het om een huwelijk gaat.” De onschuldige manier waarop ze lacht, verraadt dat ze onze eerdere conversatie niet gehoord heeft.

Een uur later hebben we een planning gemaakt voor de hele dag en avond en gaan mijn dochter en verloofde zo los op de details dat ik stiekem op mijn telefoon een voetbalwedstrijd heb aangezet, die ik via een van mijn airpods volg.

“Pap, wat vind jij, wel of niet die goochelaar inhuren? Of toch die clown?” vraagt Rosa ineens luid.

Ik heb geen idee waar ze het over hebben. “Eh… doe maar wat jullie goed vinden?”

Ze barsten gelijktijdig in lachen uit. “Pap, je zit totaal niet op te letten.”

“Inderdaad, Koen, dit is ook jouw huwelijk”, wrijft Loretta nog eens in.

Ik ga rechtop zitten om me te verdedigen. “We hebben de belangrijke dingen besproken, en ik heb het volste vertrouwen dat jullie de rest goed invullen.” In mijn oor hoor ik dat er is gescoord.

“Dus je zou het leuk vinden als er een goochelaar komt?” vraagt Rosa met leedvermaak.

“Zolang hij Loretta niet wegtovert, wel ja.”

“En een clown?” vraagt ze.

“Als Loretta hem niet grappiger vindt dan mij, heb ik er geen probleem mee.” Kennelijk heb ik nu de juiste antwoorden gegeven, want eerst krijg ik van Loretta een zoen en daarna geeft Rosa me een stevige hug.

Als ik met Rosa meeloop naar de deur, drukt ze nogmaals op het hart dat haar vriend echt geen eieren of kaas eet. “Maar hij durft er wel naar te kijken toch? Dus anderen mogen het wel eten, of niet?”

Ze draait met haar ogen. “Je neemt me niet serieus.”

Loretta komt de gang in. “Ik krijg net een berichtje van Jos dat hij niet kan komen vanwege een uitgestelde operatie. Dus als Maud alsnog wil komen.”

Nu ben ik degene die met zijn ogen draait.