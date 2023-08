Dagboek van Koen: “Ik heb het gevoel dat ik moet kiezen tussen twee kampen”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Het was Loretta wel opgevallen dat Maud niet op onze lijst met genodigden stond, maar zij vond dat niet zo raar. De meeste mensen nodigen hun ex niet uit als ze hertrouwen. Tegelijkertijd is het voor Rosa totaal onlogisch dat ik haar moeder niet heb uitgenodigd. Nu heb ik het gevoel dat ik moet kiezen tussen twee kampen...

Dit soort situaties moet je sowieso proberen te voorkomen, en al helemaal als je Koen de Vries heet en niet van confrontaties houdt. Misschien kan ik het aan Maud voorleggen en komt ze dan zelf tot de conclusie dat het niet haar feestje is, en dat ze liever niet komt. Praktisch zou het ook voor een probleem zorgen als ze er wel bij wil zijn, want we hadden vanwege het slechtweerscenario besloten om in totaal maar dertig mensen uit te nodigen, en iedereen heeft inmiddels toegezegd.

Na een paar vergeefse pogingen Maud te bereiken, krijg ik een whatsapp met: ‘Is het dringend, ik moet naar een bevalling?’ Ik app terug dat het niet dringend is, en of ze me kan bellen als ze meer tijd heeft.

Als het dan weer twee dagen stil blijft, bel ik. Dit keer neemt ze wel op. “Hé Koen, sorry ik was het vergeten.”

Dit klinkt niet als Maud. “Gaat het goed?” vraag ik om te peilen hoe haar stemming is.

“Heel goed”, zegt ze. “Ja, heel goed. Druk, dat wel.”

Ik open mijn mond om te beginnen met mijn verhaal, als ze zegt: “Nou ja, eigenlijk gaat het helemaal niet goed met Suus, ze woont nu hier – dat had ik verteld toch? – ze is nu echt weg bij Dave.”

“Serieus, ze waren nog maar net getrouwd?” zeg ik verbaasd. Kennelijk heb ik toch wat informatie gemist, of niet goed opgelet.

“Ze zijn al jaren getrouwd, Koen!” reageert ze aangebrand. “En je weet toch dat hij een alcoholprobleem heeft.”

Ach ja, dat was het! “Nog steeds?” vraag ik zo neutraal mogelijk.

“Ja, dat is echt niet zo maar ineens over. Je weet toch wat er in die afkickkliniek is gebeurd...”

“O ja... wat rot, hé.” Ik hoop niet dat dit verhaal nog lang duurt.

“Ik heb dat nu al zo vaak gezien”, verzucht ze. “Ook bij stellen die heel snel een kind krijgen. Als mensen zich zo snel binden, zit er vaak iets scheef. Iets wat een van hen nog niet heeft ontdekt.”

“Benieuwd wat dat volgens jou bij Loretta en mij is”, reageer ik droog.