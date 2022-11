Dagboek van Koen: “Ik heb meteen spijt als ik voorstel dat Maud wel bij mij mag slapen”

Alsof de duvel ermee speelt! Maud die spontaan langskomt in het huis van onze zoon. Serieus, dit lijkt een of andere macabere grap dat Maud steeds opnieuw mijn leven binnendringt, net wanneer ik die romantische gevoelens voor haar weer had gedelete. Of zou Loretta dit met haar tovenarij regelen om me te testen? Anyway, ik probeer er niet te veel bij stil te staan. Het is zoals het is.

Na een wat stroef begin, voelt het alsof we tien jaar zijn teruggeworpen in de tijd, waarin we nog totaal geen weet hebben van een toekomst zonder elkaar. Wat ik het leukste vind is dat Julian er zichtbaar van geniet. Hij komt echt los en maakt foto’s en grappen. Tegen Maud durf ik ook zowaar wat grapjes te maken over haar overgangsperikelen en haar nieuwe adonis van een vriend. Maar dan ga ik – aangemoedigd door de alcohol – toch wat te ver wanneer ik tegen Julian een grap maak over toen hij uit de kast kwam.

Dat was toch allemaal wat pijnlijker destijds dan ik me herinnerde. Nu ik erover nadenk was ik ook een behoorlijke hork en ben ik echt veranderd, maar soms heb ik nog niet echt door wanneer het nog grappig is en wanneer ik kwetsend ben. Het is uiteindelijk allemaal een resultaat van waar ikzelf vandaan kom: een uiterst conservatief, en gereformeerd gezin, waarin niet eens plaats was voor grappen, laat staan voor gaygrappen.

Ik excuseer me – iets wat ik vroeger waarschijnlijk ook niet had gedaan, dan had ik me er met een grapje of relativerende opmerking “Nou, zo serieus is het toch ook allemaal niet” vanaf gemaakt. Julian pakt het gelukkig goed op, maar bij Maud merk ik wrevel. Typisch Maud, denk ik meteen, op alle slakken zout leggen. En hop, zo zijn we ineens terug bij oude ergernissen. Tja, we zijn dus niet voor niks uit elkaar gegaan. Toch is het al met al een leuke avond.

Zowel Julian als ik vinden het geen goed idee als Maud nog dat hele eind naar huis rijdt. Ik ben ervan overtuigd dat ze nog wel een extra kamer hebben in het hotel waar ik slaap, maar dan blijkt er een groot congres te zijn in Maastricht en is alles volgeboekt. Ik kan maar één ding bedenken; slaap gewoon op mijn kamer. Ik heb al spijt wanneer ik het gezegd heb. Maar wat had ik dan moeten zeggen?