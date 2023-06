Dagboek van Koen: “Ik merkte dat ik trots was om het Rosa en Julian te vertellen”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Ik weet niet waarom ik het zo graag wil weten, maar ik heb de verpleegkundige een berichtje gestuurd, of zij weet wie die man in die bruine ochtendjas is. Ik ben inmiddels toch nieuwsgierig geworden naar het echte verhaal. Ze stuurt lachende emoji’s terug. Daarna laat ik het maar gaan…

We zijn in totale up-stemming en Kai doet vrolijk met ons mee. Hij weet echt niet wat het betekent dat we gaan trouwen, maar hij zingt de hele dag door ons huis “tlouwen, tlouwen!” Zo schattig.

Ik dacht dat dit trouwen ervoor zou zorgen dat we nu niks meer hoeven te regelen, maar dat valt tegen. Ook al willen we het beiden klein houden, we moeten een datum vastleggen, we moeten in ondertrouw, we moeten een locatie boeken, we moeten kleren kopen – zij een jurk ik een pak –, we moeten beslissen of we op huwelijksreis gaan, we moeten, we moeten… Allemaal superleuke dingen natuurlijk, maar ik ben nog lang niet topfit en ondertussen is het hoogseizoen qua verhuur van mijn boten, dus ik heb Loretta fiat gegeven om de meeste beslissingen te nemen.

“Heb je het eigenlijk al aan je kinderen verteld?” vraagt ze aan mij als we buiten in de zon zitten met een glas wijn.

“Zeker! Meteen de volgende dag.” Ik merkte dat ik trots was om het Rosa en Julian te vertellen. Ze reageerden ook allebei heel positief. “En jij?”

“Ja, dat heb ik je toch al verteld. Warhoofd!” Ze lacht erbij. “En Maud, weet zij het al?”

“Nee, maar dat zullen de kinderen wel gedaan hebben neem ik aan.”

“Dat is dan een hele slechte aanname, Koen de Vries,” zegt ze ineens streng. “Jouw kinderen verwachten namelijk, net als ik, dat jij zoiets zelf doet.”

Ik draai met mijn hoofd, zoals altijd wanneer mij iets verweten wordt, en ik het niet terecht vindt.

“Dan kun je wegkijken, maar mag ik jou eraan herinneren dat Maud nog geen twee weken geleden huilend aan je bed stond omdat ze bang was dat ze je kwijt zou raken. Zij geeft veel om je.”

Ik wil er tegenin brengen dat mijn voorgenomen huwelijk niks te maken had met Maud’s ziekenhuisbezoek, maar in plaats daarvan zeg ik: “Ik snap het. Ik zal het tegen haar zeggen.”

Ik hoor een bericht binnenkomen. Het is van de verpleegster. “Die man uit het filmpje is vanochtend overleden”, zeg ik tegen Loretta. “Hij heeft zich uit bed laten vallen omdat hij niet meer wilde leven.”

Loretta schiet vol. “Wat zielig, en wij zaten grappen over hem te maken.”

Ik ben het met haar eens. Je kunt nooit weten wat iemands verhaal is…