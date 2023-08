Dagboek van Koen: “Ik moet mezelf dwingen om met de ogen van mijn verloofde te kijken”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Ik hang op en kijk Loretta aan: ‘Bingo!’ Ik heb een zeilklipper gevonden waar we met maximaal 50 man op kunnen feesten en eten.”

Loretta kijkt me vragend aan. ‘Een zeilklipper?’

‘Ja zo’n boot die… Wacht!’ Ik zoek op mijn telefoon naar afbeeldingen en laat een paar prachtige plaatjes zien van een ouderwets zeilschip.

‘Maar Koen, in september is de kans op slecht en koud weer zo groot.’ Ze schudt even haar hoofd. ‘Tenzij je het op Curaçao doet, maar dat is natuurlijk niet haalbaar.’

‘Waarom niet?’ zeg ik. ‘Als we met een klein clubje gaan.’

‘Nee, Koen!’ haar stem klinkt geïrriteerd. ‘Ik wil gewoon in Nederland trouwen, met mijn benen op de vaste grond. Bij al dat water is het toch totaal niet veilig voor Kai.’

Daar heeft ze een punt, maar toch kan dit worden opgelost met een zwemvestje voor hem en een oppas die hem geen moment uit het oog verliest. Bovendien wordt het geen feest met veel kleine kinderen. ‘Schat, geef me twee dagen om uit te vinden of het iets is. Goed?’ Met haar lippen op elkaar geperst knikt ze tenslotte.

Ik kom aan in Muiden waar Kees me al staat op te wachten. ‘Koen, kerel, wat hoor ik nou, ga jij trouwen?’ Hij lacht zijn tanden bloot, terwijl zijn huig vrolijk op en weer gaat. ‘Nou, jongen, als je je dan nog in die huwelijksschuit wil stappen, ben je precies op het juiste adres.’ Hij slaat zijn arm om me heen en trekt me met zich mee.

‘Kijk, dit is wat we allemaal aan feestjes hebben georganiseerd, in de laatste drie jaar.’ Hij wijst op de muur van zijn kantoor waar allemaal verschillende bruidsparen op de boot gefotografeerd zijn. Persoonlijk word ik hier meteen warm van, maar ik moet mezelf dwingen om met de ogen van mijn verloofde te kijken, die overal gevaar ziet.

Na een uur sta ik weer buiten met een offerte voor twee verschillende zeilschepen. Op de ene passen 80 man, op de andere 50. Ik denk dat we het klein willen vieren, dus ik zou het liefst voor die laatste optie willen gaan: geen receptie maar met 50 gasten de hele dag en avond doorbrengen. Daar zou ik nou zo gelukkig van worden. Geen poespas, niet opzitten en pootjes geven, maar een mooi avontuur met onze familie en beste vrienden.