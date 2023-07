Dagboek van Koen: “Ik twijfel of dit wel een goed moment is om het over mijn trouwplannen te hebben”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Maud wilde niet eten, ze wil meer bewegen en gezonder leven. Dus wandelen we. Voor mij nog wel een uitdaging met het recente ongeluk, maar zo bouw ik conditie op en ik kan Kai meenemen in zijn buggy. Bovendien gaan lopen en praten goed samen. Dan hoef je elkaar niet aan te kijken, en als er stiltes vallen zijn ze niet pijnlijk. Maar stil is het niet.

Maud praat aan een stuk door, over dat Suus en Dave uit elkaar gaan omdat hij een alcoholprobleem schijnt te hebben. Het verbaast me omdat ik hem nooit een gangmaker of feestnummer vond, maar ze zeggen dat die stille drinkers het ergst zijn. Dat blijkt maar weer. Arme Suus, leek ze de hoofdprijs te hebben na een leven lang single te zijn geweest, is er weer wat mis mee. Sommige mensen trekken het aan. Maar als ik dat tegen Maud zeg, wordt ze plotseling heel fel. Zij vindt mijn theorie pure onzin, en bovendien heel kwalijk. Als ik het maar uit mijn hoofd laat dit aan Suus te vertellen. Dan gaat ze er zelf nog in geloven ook. Nee, Suus heeft gewoon pech gehad in de liefde, en daarmee uit. Dan valt er zo’n lange stilte waarin ik haar bijna kan horen denken: ik heb zelf ook niet veel geluk gehad. Zou ik het ook aantrekken? Maar ik zeg niks.

Een tegemoetkomende man spreekt haar aan. Leuk type, rond de vijftig, met een baby in een kinderwagen. Zal zijn tweede leg zijn, net zoals bij mij. Ik heb ineens zoveel sympathie voor oudere vaders. Wanneer Maud tegen de man zegt dat ik haar ex-man ben, verandert zijn toon volledig. Hij flirt overduidelijk met haar. Dat hij zelf net nog vader is geworden van dat kind dat in dat wiegje ligt, zit hem blijkbaar niet in de weg. Zodra hij weg is, maak ik een grappende opmerking.

Meteen krijg ik weer de wind van voren. Die man is net zijn vrouw verloren, en nee hij is geen jonge vader, maar de opa van die baby… Kennelijk kan ik niks goeds zeggen vandaag. Ik twijfel of dit wel een goed moment is om het over mijn trouwplannen te hebben. Maar dan blijft ze plotseling stilstaan en zegt: “Je hebt nog helemaal niet gezegd waarom je mij wilde spreken.” En dan zeg ik plompverloren: “Loretta en ik gaan trouwen.” Ik had me vooraf voorgesteld wat ze zou gaan zeggen, maar de reactie die ik krijg, slaat alles…