Dagboek van Koen: “Ineens ben ik er klaar mee en roep: ‘Als jij iets beters weet, kom jij dan maar met een plan!’”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

“We beginnen met de trouwceremonie aan boord, dan gaan de zeilen omhoog en varen we over het IJmeer en het Markermeer. We leggen aan op een mooie ankerplek om te gaan dineren, en varen daarna weer terug naar de haven.” Ik hoop dat dit aantrekkelijk genoeg klinkt voor Loretta om overstag te gaan.

Ze kijkt me wantrouwend aan. “Maar het blijft een risico qua weer, Koen.”

“Dat heb je in dit land altijd, en tegenwoordig in heel Europa”, zeg ik kalm. “Maar met een goed voorjaar, en slechte weken midden in de zomer, is de kans groot dat het najaar ook weer goed is.”

“De kans…”, reageert mijn liefde hoofdschuddend. “Bij een kasteeltje of een mooie villa kun je gewoon naar binnen uitwijken, maar op een boot…”

“Lieverd, ik weet als geen ander dat het weer onvoorspelbaar en onbestendig is, dus een plan B heb je altijd nodig.”

“En wat is dat plan B dan?” Haar blik lijkt iets te verzachten.

“Als er geen wind is om de zeilen te hijsen, of de regen komt met bakken uit de lucht, dan kunnen we op de motor varen en doen we alles benedendeks. Dat is natuurlijk ook heel gezellig.”

Ze lijkt nog altijd niet overtuigd. “En als het stormt?”

“Zelfs daar houden ze rekening mee”, zeg ik kalm. “Als het zo hard waait dat we de haven niet kunnen verlaten, staan er bussen klaar om, na de ceremonie in de kajuit, naar de locatie voor het diner te rijden.”

“Wat armoedig…”, verzucht ze.

Ineens ben ik er klaar mee. “Als jij iets beters weet, kom jij dan maar met een plan!”

“Ik bedoelde het niet zo…”, hoor ik nog achter me. “Maar het is onze droomdag en…”

Ik trek de deur achter me dicht. Wat een gedoe zeg. Misschien had ik dit hele initiatief ook niet moeten nemen. De invulling van een trouwerij is kennelijk toch meer een vrouwending. Ik hoor het wel.

Twee dagen is er een soort Koude Oorlog tussen ons, waarbij het lijkt of Kai de stilte probeert op te vullen door extra hard te zingen en te brabbelen. Op dag drie komt Loretta met haar regenjas en laarzen binnen, buiten regent het al de hele ochtend.

“Zo, nu heb ik het met eigen ogen gezien bij rotweer”, zegt ze. Ze legt een folder op tafel: Trouwen op het water. “We doen het!”