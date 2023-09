Dagboek van Koen: “Ineens denk ik, ik hoef jou helemaal niet uit te nodigen”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Maud beweert dat mensen die snel trouwen in de meeste gevallen ook weer snel gaan scheiden, omdat ze elkaars geheimen dan nog niet kennen. Ik moet denken aan Loretta wiens geheim ik tenslotte wel te weten ben gekomen. Ik denk aan het ouderschap voor Kai, waardoor dit huwelijk ineens sneller moest plaatsvinden dan we bedacht hadden. Ik denk aan alle zogenaamde wijsheden die Maud vaak tentoonspreidt. Dit gaat allemaal door mijn hoofd, terwijl zij doorbabbelt over dat er uitzonderingen zijn, maar dat zij als ervaringsdeskundige toch meestal te maken heeft met de regel. En ineens denk ik, ik hoef jou helemaal niet uit te nodigen. Je hoort bij mijn verleden en Loretta is het heden en de toekomst. Ja, Maud en ik zijn vrienden, of eigenlijk zijn we de ouders van twee fantastische kinderen, maar om haar nou bij dat ene event te vragen waar het even niet gaat over haar of onze ex-relatie. Want terwijl zij zo doorbabbelt, bedenk ik dat dit precies hetzelfde Pavlov-effect op mij heeft als vroeger. Namelijk: ik stop met luisteren en laat haar theorie na theorie verkondigen.

“Maar waar wilde jij mij over spreken, Koen?” vraagt ze, nadat ze bij de conclusie van haar betoog is gekomen.

Nu moedig zijn, denk ik bij mezelf. “Ja, ik had een dingetje met Rosa. Zij vond het belachelijk dat ik jou niet op mijn huwelijk heb uitgenodigd, maar ik zei al: ‘daar heeft mama totaal geen moeite mee. Sterker nog, zij vindt dat ook volstrekt normaal.’” Ik laat expres geen pauze vallen om haar niet de gelegenheid te geven om hierop te reageren. “Maar omdat Rosa er zo’n ding van maakt, dacht ik, misschien dat jij het haar kunt uitleggen. Je weet wel, vrouwen onder elkaar.” Nu pas laat ik de stilte zijn werk doen.

“O ja, nee, ja, nee natuurlijk wil ik dat doen”, zegt ze met een mengeling van verbazing en stelligheid.

“Dat dacht ik wel”, zeg ik met gespeelde opluchting. “Jij snapt dit soort dingen. Trouwens, heb jij die nieuwe vriend van haar al ontmoet? Hij is vegan.”

“Je zegt vegan, Koen!” zegt ze met overdreven Engelse tongval. “En nee, ik heb hem nog niet ontmoet. Komt hij ook naar de bruiloft?”

“Ja, ik kan hem moeilijk negeren”, zeg ik lachend. Het blijft stil aan de ander kant van de verbinding. Zoals je mij genegeerd hebt, hoor ik haar denken. “Voor je het weet is ze met hem getrouwd”, probeer ik met een grap, maar het blijft nog steeds stil.