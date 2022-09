Dagboek van Koen: “‘Juist omdat ik ben vreemdgegaan, weet ik dat ze de ware is’, vertelt Roy”

Mij als mediator vragen is misschien wel de grootste grap aller tijden. Ik ben totaal niet fijngevoelig, diplomatiek, of tactisch. Maar Loretta zegt dat dat precies nodig is om haar dochter tot nieuwe inzichten te laten komen. Volgens haar zou mijn mannelijke perspectief Sunny kunnen helpen. De vraag wat ze daar precies mee bedoelt brandt op mijn lippen, maar ik stel hem niet. In plaats daarvan zeg ik dat ik wel met Sunny wil praten, onder voorwaarde dat ik eerst met Roy mag spreken. Want of Sunny hem wel of niet moet vergeven, hangt voor mij af van zijn verhaal. Of misschien nog meer: geloof ik hem als hij zegt dat hij spijt heeft? Anders heeft het totaal geen zin, dan gaat hij binnen de kortste keren weer vreemd.

Roy moet bukken wanneer hij door de deurpost het café inloopt. Hij kijkt zoekend rond, ook al steek ik mijn hand op. Eindelijk heeft hij mij in de gaten.

“Koen, zo goed dat je me wilt zien.” Hij steekt zijn hand op naar de ober. “Jij ook nog een biertje?”

“Nee, ik wacht even.”

Hij neemt plaats op de kruk naast de mijne en begint meteen met zijn spijtbetuigingen. “Ik weet het, ik heb het verkloot. Er is ook geen excuus voor, maar ik wil nog zo graag een kans om het goed te maken…”

Ik draai me naar hem. “O ja? Waarom wil je dat, want in principe ken je de spelregels. Dus ja, waarom heb je ze dan verbroken?”

“Omdat… shit…” Hij wrijft met zijn hand over zijn kin en knippert nerveus met zijn ogen. “Dit is zo moeilijk. Je kent Sunny, altijd vrolijk, altijd in de weer voor de kinderen, ze staat altijd klaar voor iedereen, maar ik denk al een tijdje: en ik dan? Natuurlijk had ik dat gewoon moeten bespreken, in plaats van vreemd te gaan… Het klinkt misschien gek, maar juist omdat ik met die andere meid ben geweest, weet ik dat Sunny de ware is.”

“Was het één keer?” vraag ik hem op de man af.

Hij draait zijn gezicht weg. “Zij denkt van wel. Maar het is nog twee keer eerder gebeurd.”

“Oké, dan ben je in elk geval eerlijk tegen mij.”

Hij kijkt me ernstig aan. “Vind je dat ik dat ook tegen Sunny moet zeggen?”

“Nee, doe dat maar niet. Ik vind dat je voor haar moet vechten. En niet halfslachtig, maar overtuigend.”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.