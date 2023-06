Dagboek van Koen: “Lieve Loretta, al weken vraag ik me af hoe ik je ten huwelijk zal vragen”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Zodra ik in de tas met spullen kijk die de verpleegster me bij mijn ontslag geeft, komt alles terug. Hoe ik in alle drukte naar een juwelier was gegaan, hoe hij de ring met de glimmende steen tergend langzaam had ingepakt. Hoe ik vervolgens met het doosje in broekzak naar mijn auto rende en die auto niet had gezien. “Mijn spijkerbroek”, zeg ik. “Mijn favoriete spijkerbroek!” terwijl ik de kapotgeknipte broek uit de tas haal en in de zakken tast.

“Schatje, dat geeft toch niks”, zegt Loretta. “We vinden wel een nieuwe lievelingsspijkerbroek.”

“Nee, dat is het niet...” Opnieuw doorzoek ik alle zakken.

“Zoek je iets, liefje?”

“Ik eh... zat er nog iets in?” vraag ik aan de verpleegkundige.“Nope!” Dan zegt ze tegen Loretta: “Als u alvast de auto gaat halen, dan breng ik hem naar de uitgang.” De woorden vormen zich nog niet snel genoeg in mijn mond om adequaat te kunnen reageren.

“Zie je zo schat.” Loretta geeft me nog een kus op mijn verwarde hoofd en gaat dan. “Ik denk dat u dit zocht.” De verpleegkundige houdt het rode sieradendoosje omhoog. “Ja! Het zat er nog wel in?” vraag ik blij.

“Toen ik uw kleren in de tas stopte, voelde ik het doosje. Ik dacht meteen: het is vast niet de bedoeling dat uw partner dit ziet. Dus hield ik het even achter.”

“Je bent briljant”, zeg ik tegen de jonge meid.

“Nu kunt u haar op een geschikt moment verrassen.” Ze lacht naar me. “Timing is alles, zeggen ze.”

In de rolstoel word ik door de gangen gereden richting de uitgang. Ik voel een opgewekt soort lichtheid, alsof het leven me een nieuwe kans heeft gegeven. Nog steeds begrijp ik niet hoe ik die auto niet gezien kon hebben, maar inmiddels denk ik dat het een teken was om de dingen voortaan anders te doen: bewuster, met meer aandacht, liefde... De schuifdeuren gaan open en het zonlicht verblindt een paar tellen. “Kijk, uw partner staat er al”, zegt de verpleegkundige.

“Zou u haar willen vragen om even uit te stappen?” vraag ik. Dat doet ze. Loretta loopt om de auto heen. “Moet ik je helpen instappen?” vraagt ze.

“Nee, dat is niet nodig”, zeg ik, “maar op een knie zitten is nog wel wat lastig, dus ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik het zo doe...” Ik haal het doosje tevoorschijn. “Lieve Loretta...” geschrokken legt ze haar handen op haar mond. “Al weken vraag ik me af hoe ik je ten huwelijk zal vragen. Geen enkele manier leek spannend, origineel, of romantisch genoeg voor jou. Plotseling kwam er iets tussen wat mij tot het inzicht bracht dat het niet gaat om de vorm, maar om de intentie. Het is mijn voornemen, lieve Loretta, om zo lang ik leef voor jou te zorgen, om je lief te hebben, elke dag opnieuw, en om geen enkel probleem meer uit de weg te gaan, want samen zijn we zo sterk dat wij alles aankunnen. Daarom wil ik je vragen, lieve Loretta: wil je met mij trouwen?”