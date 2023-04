Dagboek van Koen: “Loretta blijkt de meest verschrikkelijke kindertijd te hebben gehad van iedereen”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Gek eigenlijk, ik dacht dat Loretta geen issues had uit haar jeugd. Blijkt ze de meest verschrikkelijke kindertijd te hebben gehad van iedereen. Op zijn minst had ze er niks aan overhouden, dacht ik toen. Dat blijkt dus ook een misvatting te zijn.

Ze noemt het zelf een “klassieke terugval”. Toch heeft ze geen halve maatregelen genomen. Ze is meteen weer gaan praten met haar therapeut en ze is even gestopt met werken. Dit laatste is voor haar het lastigst, omdat ze weet hoe hard ze haar hulp nodig hebben. Maar ze weet ook dat doorwerken en haar terugval negeren meer ellende oplevert.

Om aan te geven dat ik er echt voor haar wil zijn, heb ik een verrassing voor haar bedacht. Een weekendje weg met zijn tweeën. Ik heb Maud gebeld en gesmeekt of Kai bij haar mag logeren omdat ik er echt even uit moet met Loretta. Ik verwachtte dat ze een hoop bezwaar zou gaan maken, maar in plaats daarvan zei ze: ‘Tuurlijk doe ik dat voor jullie. Ik ken de kleine inmiddels ook een beetje. Ik moet het alleen wel plannen dus het kan niet meteen volgende week.’

Tijdens het avondeten presenteer ik haar een envelop met een uitgeprinte foto van Madrid. Daar heb ik altijd al eens heen gewild. Natuurlijk had ik verwacht dat ze het leuk zou vinden, maar in plaats daarvan reageert ze teleurgesteld. ‘Hoe moet dat dan met Kai?’ Wanneer ik haar vertel hij bij Maud terecht kan, is ze nog minder blij. ‘Wil je me soms laten merken dat zij het beter doet? Of heb je daar nog helemaal niet over nagedacht,’ haar toon is fel en aanvallend, ‘dat hij misschien wel liever bij haar wil blijven.’

Later biedt ze me haar verontschuldigingen aan. Het is juist in deze periode heel lastig voor haar om haar routine los te laten en om uit huis te gaan. Maar ze vindt het een lief initiatief en denkt erover na.

Pas in de dagen daarna valt me op hoe obsessief ze is in alles op dezelfde momenten en in dezelfde tijd te doen. Ze eet exact op dezelfde tijden, ze besteedt elke dag precies even lang aan het huishouden, ook als alles al schoon is, en neemt dat precies tien minuten pauze om zich vervolgens aan een ander taak te kwijten, zoals spelen met Kai, het uitzoeken van een recept, of het doen van grondoefeningen. Kai vaart wel bij zo’n vast ritme, hij is heel goed gehumeurd de laatste dagen. En ineens denk het te weten. Ze verzorgt zichzelf alsof ze haar eigen kind is, met eenvoudige opdrachten in een vast ritme. Ze is zichzelf aan het helen.