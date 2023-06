Dagboek van Koen: “Loretta vraagt of ik een bijna-doodervaring heb gehad”

Koen ligt in het ziekenhuis na een ernstig auto-ongeluk. Hij mag van geluk spreken dat ze hem konden redden, dat realiseert hij zich wel.

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Inmiddels gaat het wat beter met me, hoewel mijn geheugen nog steeds vol gaten zit. Die automobilist, die mij ook niet had gezien, raakte me vol in mijn zij waardoor mijn mild scheurde. Ook heb ik een enkelfractuur en een gebroken sleutelbeen. Die klap tegen mijn milt werd me bijna fataal. Sinds ik bij bewustzijn ben, hoor ik mensen alleen maar zeggen: ‘U heeft geluk gehad.’ Niet alleen de artsen, verplegers en Loretta, ook mijn kinderen. ‘Je hebt echt geluk gehad, pap,’ zei Julian die als arts-assistent natuurlijk weet hoe link dit was. Rosa verwoordde het heel anders: ‘Je hebt een engeltje op je schouder.’ En de kleine Kai zei: ‘Papa niet stoeien?’

‘Nee, papa kan even niet stoeien, gozer.’

Al die liefde doet me beseffen dat ik inderdaad een geluksvogel ben. Het leven had zomaar afgelopen kunnen zijn. Ik voelde hoe ik weggleed en toch weer werd teruggehaald. Loretta vroeg me gisteren of ik een bijna-dood ervaring heb gehad. Ik weet het niet, een tunnel met licht heb ik niet gezien. Wat ik wel zag was onsamenhangend, verwarrend, maar zacht en pijnloos. Het begon pas weer pijn toen doen toen het besef terugkwam.

‘Zo meneer De Vries, ik vrees dat ik goed nieuws kom brengen.’ Loretta en ik kijken elkaar niet-begrijpend aan. ‘U mag naar huis, dus dat betekent dat we niet langer voor u gaan zorgen en dat deze leuke dame dat gedeeltelijk moet overnemen, want...’ hij houdt zijn vinger in de lucht als een oude schoolmeester, ‘het is niet de bedoeling dat u meteen weer in actie schiet. We weten allemaal waartoe dat heeft geleid. Dus het belangrijkste medicijn is in dit geval: rust. Begrepen?’

‘Ai ai, kapitein’, zeg ik tegen de man die mijn leven redde. ‘Ik heb nog een vraag: weet u of mijn geheugen weer helemaal terugkomt?’

‘Bij de meeste mensen wel, alleen die momenten of uren vlak voor het trauma blijven vaak in het onderbewuste steken’, antwoordt hij. ‘Misschien is dat maar beter ook.’ Glimlachend staat hij op.

‘Hier zijn de kleren die u aanhad tijdens de botsing’, zegt de verpleegster die me een tas aanreikt. ‘Van de broek is weinig over, vrees ik, die moesten we openknippen.’

Ik kijk in de tas, zie een poloshirt en mijn favoriete spijkerbroek, en dan ineens komt het als in een film allemaal terug. Nerveus tast ik naar de zakken van de kapotte broek.