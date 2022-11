Dagboek van Koen: “Mijn lijf reageert meteen als Maud mijn naam fluistert”

Ik had Maud naar huis kunnen laten rijden, maar als ze een ongeluk had gekregen omdat ze in slaap was gevallen, had ik mezelf dat nooit kunnen vergeven. Dus ja, logisch dat ik voorstelde dat ze bij mij op de hotelkamer kon slapen. Daarbij, hoe lang kennen we elkaar nou al? Dan hoeven we toch ook niet zo krampachtig te doen, lijkt me. Toch ben ik niet zo stom om aan Loretta te appen dat Maud bij mij op de kamer slaapt. Dat levert alleen maar veel gedoe op om niks. Er is tenslotte niks meer tussen Maud en mij.

Maud slaapt meteen, maar mij lukt het niet om in slaap te vallen. Ik draai van mijn ene op mijn andere zij, en hoewel ik echt mijn best doe om niet steeds te denken ‘Maud ligt naast me’, kan ik me maar niet loskoppelen van dat gegeven. Beelden uit ons verleden, van toen we nog een jong gezinnetje waren, gaan door mijn hoofd als een diavoorstelling. Ondanks de drukke tijd waren we echt happy. Rosa zat op voetbal en ik coachte haar, en Maud ging ondertussen naar de hockeywedstrijden van Julian kijken. De zeilvakanties in het buitenland. De lange zomeravonden als de kinderen eindelijk sliepen en Maud en ik tijd hadden voor onszelf. Ik herinner me maar al te goed hoe we in de punt van de boot op ons matras zo zachtjes mogelijk... Ik roep mezelf tot de orde. Dit is een slecht moment om het verleden te romantiseren, en al helemaal ons seksleven. Toch denk weer aan die recente zoen in de lege kamer van Babs.

Ik moet toch in slaap zijn gevallen, want ik word wakker door gekreun van Maud. Fluistert ze nou mijn naam? Mijn lijf reageert onmiddellijk op haar geluid. Shit, ik voel hoe mijn opgewondenheid groeit. Dan zegt ze toch echt duidelijk mijn naam.

“Koen, kom maar.” Ik schiet overeind. Ze is gewoon wakker. “Wil je echt dat ik bij je kom liggen?” vraag ik, hees van de spanning.

“Ja, alsjeblieft”, zegt ze.

Ik stap uit bed en op de tast zoek ik naar haar bed. Voorzichtig kruip ik naast haar. Ze vlijt zich tegen mij aan. Wow, dat dit nu echt gebeurt. Met mijn handen ga ik over haar rug, ik zoen haar zacht in haar nek, waarna ze kreunt van genot...

