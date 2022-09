Dagboek van Koen: “Nooit eerder zag ik Loretta zo verdrietig”

Als Koen thuiskomt van zijn avondje met Rosa, treft hij een hysterische Loretta aan.

Als ik na een gezellige avond met Rosa in Amsterdam thuiskom, tref ik een huilende Loretta op de bank aan. “Hee, dushi, wat is er aan de hand?” Ik ga naast haar zitten.

“Mijn dochter gaat scheiden”, perst ze eruit waarna ze weer begint te snikken. Ik neem haar in mijn armen. De dochter van Loretta is getrouwd met een boomlange vent uit Texas, die hier als expat werkt. Ze hebben twee meisjes samen, van vier en vijf.

“Wat is er gebeurd?” vraag ik, terwijl ik Loretta in mijn armen houd.

“Hij is vreemdgegaan…”

Als Loretta wat gekalmeerd is krijg ik het hele verhaal. Sunny – de dochter van Loretta – had wat verdachte appjes in de telefoon van haar man, Roy, ontdekt. Het leek nog niet echt serieus, maar het was zeker niet oké. Ingegeven door haar moeders advies heeft ze daar niet meteen iets van gezegd, maar is ze gaan speuren.

Ze heeft hem zelfs een zetje in de richting van zijn minnares gegeven toen ze besloot een weekendje met een vriendin en alle kinderen weg te gaan. Hij had nog gezegd dat hij mee wilde, maar zij zei: “Nee, dit is een vriendinnenweekend, daar heb je niks te zoeken.” Dat weekend schijnt het dus voor het eerst gebeurd te zijn. Ze kwam er snel achter omdat ze hem al in de gaten hield. Hij heeft het meteen toegegeven: het was een grote fout, hij houdt van Sunny en hij wil haar en zijn gezin niet kwijt. Maar Sunny is onvermurwbaar en heeft hem de deur uitgezet. Loretta is in tranen, vooral omdat ze de schuld bij zichzelf legt. “Ik heb mijn eigen frustratie en angsten bij haar gelegd. Daardoor is dit zo geëscaleerd.”

“Liefje, je kunt jezelf niet verwijten dat je schoonzoon is vreemdgegaan.”

“Nee, niet dat, maar wel dat Sunny het totaal fout heeft aangepakt…” Ik heb nog nooit zo veel verdriet gezien op Loretta’s gezicht, en ik heb met haar te doen.

“Lieverd, wat de uitkomst ook is”, zeg ik troostend, “ze komt hier echt doorheen, het is een sterke vrouw.”

“Dat is precies het probleem”, reageert ze fel. “Ik heb haar veel te sterk en onafhankelijk opgevoed, waardoor ze al in de verdediging is geschoten voor er iets aan de hand was.” Hoofdschuddend kijkt ze voor zich uit. “Ik had haar moeten leren dat ze moet praten als dingen niet goed gaan”, mompelt ze. Dan tilt ze haar kin op en kijkt me recht aan. “Kun jij met hen kunnen afspreken, Koen? Misschien dat jij nog iets kunt zeggen om haar op andere gedachten te brengen.”