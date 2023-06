Dagboek van Koen: “Typisch hoe onze act van liefde met zoveel cynisme ontvangen wordt”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

We hebben het filmpje dat de verpleegkundige had gemaakt al wel vijftig keer teruggekeken. Toen ik het doosje tevoorschijn haalde had Loretta al meteen “Ja, ik wil!” willen roepen. Het is heel grappig om te zien dat ze de hele tijd wil reageren, maar dat ik er dan steeds een zin aan toevoeg, en nog een zinnetje, en nog een. Waardoor ze haar woorden steeds net op tijd weet in te slikken. Toen ik daar stond te stamelen had ik totaal niet door dat mijn huwelijksaanzoek zoveel schijnbewegingen bij haar opleverden. Ze moet er achteraf vreselijk om lachen. Hoewel ze dan steeds weer herhaalt dat ze het juist heel lief vindt dat ik ook over de kinderen begon.

Toen we terugkeken zagen we ook pas dat er mensen in de achtergrond blijven staan zodra ze ziet wat er gebeurt: Een moeder die haar dochter aanstoot. Een oude man die vriendelijk glimlachend naar ons blijft kijken en applaudisseert zodra Loretta instemt. Een meisje met een ijsje dat zo gebiologeerd is dat ze vergeet te likken en het smeltende ijs langs haar arm naar beneden loopt. Het meest komisch op het filmpje is echter de man in een bruin gestreepte ochtendjas die midden achter ons staat met één hand om een statief waar zijn infuus aanhangt en in zijn andere hand een sigaret. Als Loretta “Ja, natuurlijk wil ik met je trouwen!” roept schudt hij mismoedig zijn hoofd, gooit zijn peuk op de grond en loopt weer terug het ziekenhuis in. Typisch hoe onze act van liefde met zoveel cynisme ontvangen wordt door dit type.

Loretta en ik verzinnen tientallen verhalen hoe die man zo zwartgallig is geworden. Een in de steek gelaten door zijn vrouw, die bleek te vallen op zwarte vrouwen. Een uitgerangeerde crimineel, die nu zonder inkomsten zat. Een eenzame vrijgezel die altijd bij zijn moeder is blijven wonen. Een vader die zo’n ruzie heeft gekregen met zijn kinderen, dat ze hem nooit meer wilden zien. Iemand die net heeft gehoord dat hij niet lang meer te leven had… Het is hoe dan ook een sneu verhaal, waardoor je eerder meelijden met die man krijgt dat dan dat je boos op hem wordt.