Dagboek van Koen: “Waarom lig ik hier in bed naast Loretta Maud te idealiseren?”

Loretta heeft Koen net verteld dat Babs op sterven ligt.

“Ze heeft het nog lang volgehouden”, reageerde ik op het bericht van Loretta dat het nu echt de laatst dagen zijn van Babs. Daarna wist ik het gesprek toch weer om te buigen naar Kaj, mijn zoontje waar ik de hele middag mee op pad was geweest. Maar later in mijn bed kon ik niet stoppen met denken aan mijn ex-schoonmoeder, die een groot deel van mijn leven heeft uitgemaakt.

Ik weet nog hoe ze op mij reageerde de eerste keer dat ik bij Maud thuis kwam. “Hij heeft toch wel een opleiding afgemaakt?” vroeg ze aan Maud, waar ik gewoon bij stond. Toen niet Maud maar ik antwoordde: “Nee, sorry mevrouw Martens, ik had het te druk met werken”, keek ze me met priemende ogen aan en zei: “Op je mondje ben je in elk geval niet gevallen.” “Klopt, én ik ben handig en die combinatie is goud waard.”

Er verscheen een glimlach op haar gezicht en ik weet nog dat ik dacht: wat een knappe moeder, als Maud er later ook nog zo goed uitziet... Maud is nu zelfs ouder dan zij toen was en ze ziet er inderdaad nog even goed uit. Misschien mist ze soms de trotse houding die haar moeder toen had, waardoor je niet meteen ziet hoe mooi Maud eigenlijk is. Ik voel een steek in mijn buik. Waarom lig ik hier in bed naast Loretta Maud te idealiseren? Of in elk geval haar uiterlijk. Ik denk wel eens dat het gedoe met Babs de breuk tussen ons heeft veroorzaakt. Met zo’n dominante schoonmoeder is het niet makkelijk om je eigen plek te blijven opeisen. Zeker niet omdat Maud zich zo slaafs gedroeg ten opzichte van haar.

Misschien is dat wel Mauds probleem, dat ze zichzelf altijd in dienst stelt van anderen. Alsof ze alleen maar iets waard is wanneer ze iets voor een ander kan doen. In dat proces, waarin er altijd wel iets of iemand was voor wie ze in de bres moest springen, ben ik langzaam afgehaakt. Stom? Misschien wel. De laatste tijd heb ik geen idee meer waar ik sta. Loretta is al grootmoeder, terwijl ik nog een baby heb die ik uit de handen van zijn gestoorde moeder zou willen rukken.

Met het nieuws dat Babs op sterven ligt, lijkt ook het verleden met Maud voorgoed afgesloten. Het leven is zo vluchtig. Ik weet niet waarom ik zo melancholisch ben, normaal kan ik alles makkelijk naast me neerleggen, maar nu…

