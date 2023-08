Dagboek van Koen: “Wat stom, ik ben vergeten Maud te vragen voor de bruiloft”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Waarom Loretta nu ook op het water wil trouwen, nadat ze eerst alleen maar bezwaren had is me nog steeds een raadsel. Ze wilde met eigen ogen zien hoe het er met rotweer uitzag, was haar verklaring. “Kees regelt het wel”, voegde ze er nog aan toe. Ik ken Kees al heel lang uit het schipperswereldje, en hij werd aanvankelijk uitgelachen toen hij met dit soort evenementen begon, maar hij is de laatste die lacht want het is een groot succes. Als je Loretta die zoveel bezwaren had kunt overhalen, kun je iedereen overhalen.

Nu is het een kwestie van alles heel snel regelen. We hadden een aantal familieleden en vrienden al een save the date gestuurd. Dus zij hebben die dag al vrijgehouden, met nog een handvol zorgvuldig geselecteerde extra vrienden zitten we aan onze taks. We gaan een fantastische dag tegemoet met onze meest dierbare mensen om ons heen. Het voordeel van die rederij is dat ze samenwerken met een cateraar. Dus dat hoeven we allemaal niet zelf uit te vinden. Het enige wat wij moeten doen is kiezen wat we willen eten, en op tijd aangeven of er dieetwensen en allergieën zijn.

Ondertussen begeleid ik na mijn ongeluk zelf ook weer een paar dagtochten op mijn boot, samen met Casper, een jonge schipper, die ik voor drie dagen per week in dienst heb genomen. Terwijl we zitten te lunchen valt het me op dat hij een bakje met een groetenprutje meeheeft. “Ben je aan de lijn?” vraag ik.

“Nee ik heb een glutenallergie”, zegt hij. Pas dan bedenk ik me weer dat we dat moeten doorgeven.

Het moet toch echt niet te doen zijn voor die cateraars tegenwoordig met zoveel mensen met voedselallergieën, vegetariërs en veganisten. Zelfs binnen onze groep van vijftig mensen, blijken er tien mensen te zijn die ergens niet tegen kunnen.

Ik beklaag me erover bij Rosa, die samen met haar nieuwe vriend – ja, weer een andere – ineens ook veganist blijkt te zijn, en niet de ongesteldheid van een kip wil eten.

“Waarom moet dat zo benoemd worden?” vraag ik me hardop af. “Eieren zijn lekker en voedzaam, daar had nooit iemand iets over te mekkeren.”

“Pap, hier ga ik echt niet met je over in discussie”, zegt ze fel. “Ik had al geen zin om te komen omdat je mama niet hebt uitgenodigd. Als je hier nou ook nog moeilijk over gaat doen, kom ik niet.”

Mama niet uitgenodigd? Wat stom, denk ik dan, ik ben vergeten Maud te vragen…