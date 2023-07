Dagboek van Koen: “Zijn vrouwen dan zo goed in elkaars reacties voorspellen?”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Stapje voor stapje wandel ik met mijn zoontje terug naar ons huis. Maud heeft gelijk, het leven is gek en vluchtig. Mooie dingen wisselen snel af met minder mooie dingen. Maar juist nu de goden ons goed gezind zijn, besef ik extra goed hoezeer we dat moeten koesteren. Voor de zekerheid klop ik het wel af op de eerste boom die we tegenkomen. Kai kijkt me bevreemd aan en volgt dan mijn voorbeeld. Daarna til ik hem in de lucht, waar hij kirrend van pret van geniet.

“Zo, wat zijn jullie vrolijk”, zegt Loretta, als we thuiskomen en ik haar kus.

“Dat zijn we zeker! Kijk eens hoe sterk papa is, Kai.” Ik pak haar beet en til haar een stukje van de grond. Ook nu probeert Kai mijn voorbeeld te volgen. “Als je goed blijft eten, word je net zo sterk als papa”, zeg ik aanmoedigend.

“Dat komt goed uit, want we kunnen aan tafel”, zegt mijn verloofde glimlachend.

Opnieuw zoen ik Loretta, dit keer in haar nek, waar ze absoluut niet tegen kan. “Hou op!”

Tijdens het eten praten we over de aangekondigde bruiloft. “Ik wil vooral dat we doen wat bij ons past.”

“Met volle mond aan het diner zitten?” zegt ze grappend.

Ik eet mijn mond leeg en zeg: “Nee, dat niet per se, hoewel ik dat niet bij iedereen zal kunnen voorkomen. Maar een ceremonie, waarna iedereen moet opzitten en pootjesgeven, zie ik niet zitten. Ik wil veel lol, niet te lang aan tafel, weinig speeches, Antilliaanse muziek en lekker dansen.”

Ze steekt haar hand uit voor een highfive. “Precies zo wil ik het ook”, zegt ze.

Als we Kai op bed hebben gelegd, vraag ik aan haar of ze niet wil weten hoe Maud reageerde op het nieuws. “O, ze barstte in lachen uit zeker?”

“Hoe weet je dat?” vraag ik verbaasd. Zijn vrouwen dan zo goed in elkaars reacties voorspellen?

“Dat wist ik niet, maar ze had me geappt. Ze vond zelf dat ze een beetje stom had gereageerd en feliciteerde me. Ze is heel blij voor ons.”

Typisch Maud, denk ik bij mezelf. Spontaan iets doen of zeggen en zich dan achteraf schuldig voelen. “Dat is haar geraden”, zeg ik.

Loretta trekt een afkeurend hoofd. “Dat is heus niet zo vanzelfsprekend hoor. Je mag wel blij zijn met een ex die jou en mij het beste gunt.”

Ik pak haar beet. “Dat ben ik ook, maar ik ben vooral blij met jou. Je weet toch wel hoe gelukkig ik met je ben, of niet?”

Ik zie dat ze geroerd is. “Jawel. Ik ben vooral gelukkig dat je nog leeft, Koen de Vries. Dat had zomaar anders kunnen zijn…”